Za Slavii už neměl nikdy nastoupit. Teď majitel Tykač přiznal, že Chorého chce v týmu

Po průšvihu v derby, kdy fanoušci Slavie vtrhli na hrací plochu před koncem zápasu, zazněla z klubu ústy jejího předsedy Jaroslava Tvrdíka řada tvrdých prohlášení. Ne všechna slova však Slavia přetavila v činy. Dalším může být tvrzení, že vyloučení hříšníci Tomáš Chorý a David Douděra, si za Slavii už nikdy nezahrají. V pořadu iDNES.cz Rozstřel totiž majitel pražského celku Pavel Tykač nejenže nevyloučil, že by se dvojice hráčů mohla do týmu vrátit, ale dokonce prohlásil: „Tihle dva kluci mi za to stojí. A pokud to půjde, zabojuju za ně.“
Pražské derby zůstalo 9. května nedohráno poté, co těsně před koncem vběhly na trávník v Edenu stovky slávistických fanoušků a někteří z nich dokonce napadli několik sparťanských fotbalistů. Disciplinární komise utkání zkontumovala ve prospěch soupeře, červenobílí nicméně o kolo později obhájili titul. Slavia nezvládla pořadatelskou službu, šéf klubu Tvrdík má ale nadále Tykačovu plnou důvěru.
„Musíme si položit otázku, co je jeho úkol. Podle mě je to sportovní úspěch a reprezentace klubu. Pokud mě paměť neplete, vede Slavii necelých 11 let. Za tu dobu získal šest titulů a pět druhých míst,“ řekl Tykač. „Přestaňme hodnotit lidi podle dojmů a držme se výsledků. A v kategorii výsledků jsou jeho úspěchy mimořádné. Na druhou stranu nezvládl pořadatelskou službu, on to ví a víme to všichni. Ale mluvit kvůli tomu o odvolání mi připadá absurdní,“ uvedl Tykač.
Tvrdíkův možný konec ve funkci podle něj nyní nepřipadá v úvahu. „Bavili jsme se o tom několikrát, protože tlak na něj je enormní. Každodenní rozhodování, jednání s majiteli klubů, novináři, hráči, agenty, fanoušky i veřejností – to je obrovská zátěž. Po všech manažerech ve firmě chci, aby za sebe měli jednou náhradu. Obecně se bavíme o tom, co by bylo jednou, kdyby... Ale reálně je debata o jeho konci naprostá ptákovina,“ podotkl Tykač.
Za Chorého s Douděrou budu bojovat
Tvrdík po vyloučení v nedohraném derby oznámil, že klub z A-týmu vyřadil obránce Douděru a nejlepšího ligového střelce Chorého, kteří mají opakovaně problémy s nesportovním chováním. Rozhodnutí však nakonec nemusí být definitivní.
„Je to zatím nedopsaný příběh. Chápu postoj Jardy Tvrdíka i trenéra reprezentace. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by měli. Jarda s nimi mluvil a po zápase v Hradci Králové jasně vymezil červenou čáru. Pak přišlo derby a stalo se to, co se stalo Tomášovi a Davidovi. Lidsky tomu všichni rozumíme, emoce byly obrovské. Ale Jarda měl právo rozhodnout tak, jak rozhodl,“ uvedl Tykač.
Oslavy budou
Přestože má Slavia kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby uzavřené hlediště a přesto, že šéf klubu Jaroslav Tvrdík tvrdil, že oslavy titulu s fanoušky letos neproběhnou, budou nakonec fotbalisté pražského klubu moci slavit zisk trofeje pro šampiona ligy s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná slavnost začne na stadionu v Edenu zhruba hodinu po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby s Plzní.
„Potřebuji vědět, že (oba) chápou, že překročili určitou hranici. Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil. Ten příběh má otevřený konec. Nevím, jak dopadne, ale tihle dva kluci mi za to stojí. A pokud to půjde, zabojuju za ně,“ řekl slávistický majitel.
Tribuna Sever má začít u sebe
Tvrdík zároveň po nedohraném derby oznámil dočasné uzavření severní tribuny pro nejradikálnější fanoušky, odkud většina příznivců vběhla na trávník. Slavia nicméně z rozhodnutí disciplinární komise stejně ještě tři nejbližší domácí zápasy odehraje před prázdným hledištěm.
„Zasáhl mě nedostatek sebereflexe ze strany některých lidí z Tribuny Sever. Klub utrpěl obrovské škody a já tam nevidím pokoru. Pokud nechtějí kamerový systém, ať sami přijdou s řešením. Do té doby může být Tribuna Sever zavřená klidně rok. My už nemáme kam ustoupit,“ uvedl Tykač.
„Můj vzkaz ultras je jednoduchý: Udělejte si pořádek sami. Začněte sebereflexí. Položte si otázku, co jste mohli udělat pro to, aby se ten průšvih nestal, a jak můžete Slavii pomoct situaci vyřešit. Pokud se k tomu budete stavět tak jako teď, Tribuna Sever zůstane zavřená. A to není můj zájem. Jen už tam nechci znovu vidět to, co jsem viděl,“ dodal majitel klubu.