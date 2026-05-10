Chorý a Douděra byli vyřazeni z kádru Slavie a dostali svolení k přestupu

Tomáš Chorý a David Douděra už si za Slavii po sobotních incidentech v nedohraném ligovém derby se Spartou nezahrají. V podcastu Odbor přátel Slavie to uvedl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezony a dostali svolení k letnímu přestupu.
Útočník Chorý byl před měsícem vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí k protihráči a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči.
V derby předvedl další exces. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně.
Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
„Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden z nich už za Slavii nenastoupí,“ prohlásil Tvrdík.
U slávistických hráčů nejde o ojedinělé případy. Na konci dubna obránce Jan Bořil při porážce 1:2 v Hradci Králové dostal krátce po sobě dvě žluté karty.
Kapitán Slavie se neovládl a sudí Dalibor Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval slovy „počkej uvnitř“. Bořil dostal od disciplinární komise trest na sedm soutěžních zápasů.
Jednatřicetiletý Chorý přestoupil do Slavie z Plzně v létě 2024. V úvodní sezoně se podílel na prvním titulu vršovického týmu po čtyřech letech. V té současné je se 17 brankami jasným lídrem střelecké tabulky nejvyšší soutěže. Další góly však v červenobílém dresu nepřidá.
„Tomáš Chorý je hráč, který nám v minulé sezoně pomohl k titulu a dokázal se celou sezonu držet. Dokázal, že když chce, tak to zvládne. Letošní sezonu třikrát oslabil svůj tým způsobem, který je za mě neakceptovatelný pro hráče fotbalového klubu Slavie,“ uvedl Tvrdík.
„Už po jeho předchozím extempore jsem s ním měl velmi dlouhý rozhovor spolu s dalšími delikventy, s kabinou, s lídry. Říkal jsem jim, že tato situace není možná a varoval jsem je, že při podobné příští situaci už budou padat exemplární tresty. A je to přesně ta situace, která se včera stala,“ konstatoval šéf Slavie.
Další zkrat Chorého odsoudil. „Je pro mě nepředstavitelné, aby hráč Slavie, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům a je v disciplinárním trestu od klubu, napadl loktem protihráče. Takové věci nebudeme tolerovat a chceme vyslat jasný vzkaz, že takto se náš A-tým a realizační tým chovat nebude,“ řekl Tvrdík.
„Fotbal má rozdávat radost. V tomto kontextu chci poprosit její spolužáky a jejich rodinné přátele, aby jim pomohli, protože Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování. Je to velký hráč, a kdyby se dokázal na ploše kontrolovat, tak je to fotbalová osobnost a legenda. Ale s tímto chováním na hřiště nepatří, ať je mimo něj jakýkoli,“ prohlásil Tvrdík.
Ani pro sedmadvacetiletého Douděru neměl pochopení. „U Davida Douděry je to to samé (jako u Chorého). David má legitimní zdravotní problémy, také byl předmětem opakovaných diskuzí. Opakovaně jsme s ním řešili, já osobně, aby se takové věci nestávaly,“ podotkl Tvrdík.
„Musíme si všichni říct, že rozhodčí na hřišti je král. Je součástí hry, ať si myslíme o jeho rozhodování, co chceme. Je to člověk, může se mýlit a není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. A už vůbec ne ho vulgárně urážet. Není to opět poprvé. Nelíbila se mi tam ani jeho vystoupení, která dělají ostudu. Chceme hrát fair play podle našeho etického kodexu a takové hráče ve Slavii nechceme,“ prohlásil Tvrdík.
Douděra se za své chování na instagramu omluvil. „Mrzí mě celá situace. Vůči fanouškům, vůči celé Slavii, vůči českému fotbalu. Chápu, že tyto věci se v civilizovaném světě nemají dít. Některé věci profesionálního sportovce nejsou tak, jak se na první pohled zdají být. Nemám sám pro sebe za toto jednání omluvu. Celá situace pro mě bude mít a má jeden velký význam – změnu sebe samého, změnu v jiného člověka,“ uvedl.