Disciplinárka trestá: Chorý má stopku na šest zápasů, Douděra na tři

Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise trest na šest soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby. Slávistický útočník loktem fauloval sparťana Asgera Sörensena. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje tři utkání. Oba už si odpykali první část trestu, když nenastoupili proti Jablonci. Vůbec největší trest však dostal David Moses.
Jednatřicetiletý Chorý byl nedávno vyloučen v zápase s Plzní za údajné plivnutí na protihráče a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Za tento zákrok dostal v srpnu trest rovněž na šest zápasů. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Sörensena.
„Není obvyklé, aby se hráč v průběhu jedné sezony ocitl před disciplinární komisí LFA kvůli přímému vyloučení hned třikrát. Úder loktem v utkání 2. kola finále Chance Ligy proti Spartě Praha navíc podle názoru komise nebyl náhodnou událostí, navíc šlo o jednání, které přímo ohrožuje zdraví protihráče,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
„Omluvou pro podobný zákrok nemohou být ani emoce či důrazný styl hry, kterým se Tomáš Chorý prezentuje. Disciplinární komise LFA proto přistoupila k trestu, který zohledňuje jak nepřiměřenost samotného jednání, tak i recidivu,“ prohlásil Matzner. Chorý jako první útočník v historii samostatné ligy obdržel tři červené karty v sezoně. Stejně jako Douděra ale figuruje v předběžné širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa.
Sedmadvacetiletý Douděra v nastaveném čase z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč. „Tři zápasy jsou za jeho nesportovní chování a slovní projevy vůči delegátovi a rozhodčímu. Odpovídá to podle nás obdobným chování a trestům v jiných případech,“ řekl Matzner.
Moses v souboji o vysoký míč zasáhl Hodouše loktem do hlavy a zlomil mu čelist. Obránce Slovanu upadl do krátkého bezvědomí, sudí Jakub Wulkan ale překvapivě neposoudil zákrok ani jako faul. Podle komise rozhodčích měl zasáhnout videorozhodčí a Moses měl za zákrok dostat červenou kartu.
Disciplinární komise uvedla, že v případě nigerijského záložníka nehodnotila jen samotnou povahu incidentu, ale i jeho následky. „U zákroku Davida Mosese hrála tato skutečnost zásadní roli, stejně jako vyjádření komise rozhodčích FAČR. Přestože záložník Slavie nebyl v samotném utkání za úder loktem do oblasti hlavy Petra Hodouše potrestán, komise vyhodnotila, že se jednalo o přestupek na vyloučení. Zároveň bylo doloženo, že liberecký hráč odešel ze souboje se zlomeninou dolní čelisti,“ konstatoval Matzner.
Trestní sazba se v takové situaci pohybuje od dvou do 18 měsíců zastavení činnosti. Moses obdržel trest na spodní hranici. „Komise zároveň konstatuje, že po vykonání poloviny trestu může být zbývající část podmíněně prominuta, pokud pro to budou splněny podmínky stanovené příslušnými předpisy. Jednou z okolností, která bude mít klíčovou roli, bude další vývoj zdravotního stavu Petra Hodouše,“ prohlásil Matzner.