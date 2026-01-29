Na půlroční hostování z Burnley přišel do Sparty obránce Oliver Sonne. Pětadvacetiletý reprezentant Peru narozený v Dánsku je čtvrtou zimní posilou letenského celku.
Z Premier League přichází do Sparty na hostování Sonne
Jeho angažováním zareagovalo vedení Sparty na odchod Ángela Preciada do Brazílie a zranění Martina Suchomela.
„Oliver Sonne je pravý obránce s cennou zkušeností z anglického fotbalového prostředí. Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě. Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu. Věříme, že díky jeho fotbalové kvalitě, mentalitě a charakteru dobře zapadne do prostředí Sparty a stane se platnou součástí týmu,“ prohlásil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Dánský trenér Brian Priske měl před Sonneho příchodem na místo pravého obránce jen Pavla Kadeřábka. Sonne se narodil v dánském Herfolge, reprezentuje však Peru stejně jako křídelník Joao Grimaldo, jehož Letenští začátkem roku získali z Partizanu Bělehrad.
Do klubu Premier League přestoupil Sonne před rokem ze Silkeborgu. V Burnley se do základní sestavy neprosadil, na pravé straně vládne hvězdný Kyle Walker. V této sezoně anglické ligy Sonne odehrál sedm zápasů a dal jeden gól v prosinci Fulhamu.
Sparta již z Premier League před necelými dvěma týdny přivedla záložníka Andrewa Irvinga. Kromě něj a Grimalda Letenští koupili útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi.