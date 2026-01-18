Další posilu ohlásila fotbalová Sparta. Do zálohy získala pětadvacetiletého Andrewa Irvinga, jenž odehrál sedmnáct utkání v Premier League za West Ham a jeden zápas za skotskou reprezentaci.
Hrál za West Ham a reprezentoval Skotsko, teď má Irvinga Sparta
Rodák z Edinburghu je odchovancem tamního klubu Heart of Midlothian. Od roku 2022 hrál rakouskou bundesligu Austrii Klagenfurt, odkud o rok později přestoupil do West Hamu, jenž ho ale ještě nechal jednu sezonu na hostování v dosavadním působišti.
Za West Ham pak s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem hrál Irving od ročníku 2024/25. V úvodní sezoně nasbíral deset startů v anglické lize, loni na podzim sedm. Minulý rok v červnu si proti Lichtenštejnsku připsal první start za skotskou reprezentaci.
Irving je třetí lednovou sparťanskou posilou po útočníkovi Matyáši Vojtovi a peruánském křídelníkovi Joaovi Grimaldovi.