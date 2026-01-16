Slavia porazila po obratu Brann Bergen 2:1 a ve třetím utkání zimní přípravy poprvé vyhrála. Naopak Spartě úvodní přípravný zápas v Marbelle nevyšel, Malmö podlehla překvapivě 0:1. Olomouc v souboji účastníků Konferenční ligy prohrála stejným výsledkem s Legií Varšava. V Turecku Karviná podlehla Novému Pazaru 1:2, Bohemians 1905 porazili ázerbájdžánskou Ziru 3:1. Hradec Králové si poradil s maďarskou Nyíregyházou vysoko 4:0.
Český mistr a lídr nejvyšší soutěže na soustředění nejprve prohrál s Basilejí 3:4 a poté remizoval s druholigovým Karlsruhe 1:1. Trenér Jindřich Trpišovský v těchto zápasech s výjimkou brankářského postu vždy nasadil na každý z poločasů dvě rozdílné sestavy.
První poločas skončil bez branek, ve druhém se ujal vedení Bergen, který skončil čtvrtý v minulé sezoně norské ligy. Dezorientovaný Hašioka fauloval a přestože brankář Staněk vystihl směr, Kornvig v 63. minutě penaltu se štěstím proměnil.
Ihned po inkasované brance nastoupilo do pole 10 nových slávistů. Vytvořili si tlak a dvěma trefami v samém závěru skóre otočili. Cham nejprve nadýchaným centrem vybídl ke skórování Kušeje a o dvě minuty později přesným centrem našel hlavičkujícího Mbodjiho.
Dánský trenér Sparty Brian Priske opět nasadil do každého z poločasů jinou sestavu. Využít nemohl mladíka Ondřeje Penxu, osmnáctiletý záložník si při tréninku vážně poranil koleno a vrátil se do Česka.
Sparťané sice více drželi balon, proti účastníkovi Evropské ligy se jim ale hrubě nedařilo v ofenzivě. Jediný gól dal ve 13. minutě k zadní tyči Ekong.
Zatímco vloni Sparta v přípravě porazila Malmö 3:1 a předtím ho vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů, tentokrát se střelecky prosadit nedokázala.
Svěřenci Tomáše Janotky se proti Legii obtížně dostávali do šancí a po úvodních dvou vítězstvích v přípravě nad jinými polskými celky ještě v domácích podmínkách poprvé prohráli.
V 77. minutě dostal červenou kartu za řeči směrem k rozhodčímu bývalý hráč Sparty Krasniqi, Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu.
„Ve druhé půli jsem viděl velice dobrý týmový výkon z hlediska intenzity a kombinace a myslím, že jsme si zasloužili aspoň srovnat. Stále se sehráváme. Je jasné, že porodní bolesti jsou, ale vidím progres,“ citoval Janotku klubový web.
Karviná nestačila na Novi Pazar a utrpěla v přípravě první porážku. Všechny góly padly až po přestávce. V 52. minutě sice otevřel skóre Condé, který v zimní pauze za Slezany skóroval i ve třetím utkání, čtvrtý celek srbské ligy ale skóre obrátil.
Naopak Bohemians na úvod přípravy po obratu zápas otočili. Pražané prohrávali s ázerbájdžánskou Zirou po penaltě na konci první půle 0:1, ale v závěrečné půlhodině změnili stav Zeman, Mikuda a Pleštil.
Hradec si bez problémů poradil s předposledním celkem maďarské ligy Nyíregyházou. Jeden z gólů Východočechů dal i nováček defenzivní univerzál Zentrich, o jehož případné angažmá se stále jedná.
Výsledky přípravných utkání
Slavia Praha – Brann Bergen 2:1 (0:0)
Branky: 85. Kušej, 87. Mbodji – 63. Kornvig z pen.
Slavia: Staněk – Hašioka (64. Kante), Chaloupek (64. Camara), Zima (64. Prekop), Bořil (64. Vlček) – Schranz (64. Mbodji), Moses (64. Oscar), Provod (64. Kušej), Sadílek (64. Cham), Sanyang (64. Jurásek) – Chorý (64. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Sparta Praha – Malmö FF 0:1 (0:1)
Branka: 14. Ekong.
Sparta: Vindahl (59. Surovčík) – Říha (46. Martinec), Sörensen (46. Panák), Vydra (46. Ševínský) – Kadeřábek (46. Suchomel, 60. Zíka), Mannsverk (46. Kairinen), Horák (46. Sochůrek), Zelený (46. Ryneš) – Kuol (46. Kuchta), Haraslín (46. Mercado, 76. Grimaldo) – Vojta (46. Rrahmani). Trenér: Priske.
Sigma Olomouc – Legia Varšava 0:1 (0:1)
Branka: 44. K. Urbanski.
Olomouc: Stoppen (46. Hruška) – Hadaš (46. Slavíček), Huk (46. Malý), Sylla (46. Král), Elbel (46. Sláma) – Jezierski (46. Janošek), Beran (46. Baráth) – Ghali (46. Dolžnikov), Šíp (46. Kostadinov, 69. Langer), Michez (46. Šturm) – Kliment (46. Růsek).
MFK Karviná – Novi Pazar 1:2 (0:0)
Branky: 52. Condé – 54. Alilovič, 83. Manev.
Karviná: Lapeš (46. Neuman) – Traoré (46. Chytrý), Skyba (46. Kone), Slončík (46. Kožík), Fleišman (46. Milič) – Štorman (46. Valošek), Labík (46. Lawali) – Ayaosi (46. Kačor), Samko (46. Vinícius), Šigut (46. Condé) – Ezeh (46. Singhateh). Trenér: Jarolím.
Bohemians 1905 – Zira (Ázerb.) 3:1 (0:1)
Branky: 61. Zeman, 85. Mikuda, 89. Pleštil – 41. Renato z pen.
Bohemians: Reichl – Vala (46. Kareem), Lischka (46. Vondra), Kukučka (46. Kadlec) – Drchal (46. Mirvald), Smrž (46. Černý), Hrubý (46. Hůlka), Mikuda (46. Kovařík) – Čermák (46. Pleštil), Matoušek (46. Zeman) – Ramírez (46. Hilál).
FC Hradec Králové – Spartacus Nyíregyháza 4:0 (1:0)
Branky: 25. Darida z pen., 50. Hodek, 65. Zentrich, 68. Vlkanova.
Hradec: Vízek (46. Vágner) – Čech (46. Dancák), Petrášek (46. Čihák), Uhrinčať – Kučera (46. Čmelík), Darida (46. Trubač), Binar (46. Zentrich), Horák (46. Kubr) – van Buren (46. Vlkanova), Pilař (46. Mihálik) – Regža (46. Hodek). Trenér: Horejš.