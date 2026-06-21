Yamal: Je to splněný sen. Teď jsme ukázali svou skutečnou sílu

Lamine Yamal po výhře 4:0 nad Saúdskou Arábií prohlásil, že až nyní fotbalisté Španělska ukázali svou skutečnou sílu. Úvodní bezbranková remíza s Kapverdami podle osmnáctiletého útočníka nebyla pravou vizitkou evropských šampionů.
Yamal v desáté minutě otevřel skóre zápasu a ve věku 18 let a 343 dní se stal osmým nejmladším střelcem v historii šampionátu a druhým nejmladším v dresu Španělska po Gavim. Zároveň jako nejmladší hráč skóroval na mistrovství světa i Evropy.
„Vždycky jsem snil o tom, že si zahraju na mistrovství světa. A dát gól hned v prvním zápase v základu, navíc před rodinou na tribuně, to je splněný sen. Vždyť minulý šampionát jsme sledoval ještě ze školní lavice,“ uvedl Yamal.
Španělsko na úvod turnaje nečekaně remizovalo s Kapverdami, ale Saúdské Arábii už nedalo šanci. „Předchozí remíza nás donutila hodně přemýšlet. První zápas jsme to nebyli my, ale teď už jsme tady a chceme víc,“ prohlásil Yamal.
Gól pro něj připravil Mikel Oyarzabal, který se poté ještě do přestávky sám dvakrát střelecky prosadil. U tří gólů v úvodních 25 minutách tak byl jako první hráč od Lászla Fazekase z Maďarska v roce 1982.
Oyarzabal tím dal zapomenout na negativní rekord z prvního zápasu, kdy se jako první hráč od roku 1966 nedostal v úvodní půlhodině k míči. Tentokrát si však vysloužil od trenéra pochvalu. „Mikel má na tým vliv jako žádný jiný hráč na světě,“ řekl Luis de la Fuente.
„Jsem přesvědčený o tom, že jako hráč se může zapsat do historie španělského fotbalu. Jeho statistiky jsou neuvěřitelné a jeho výkon si zaslouží oslavit. Doufám, že to tak bude i nadále,“ přidal španělský kouč.