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Fotbal

Yamal: Je to splněný sen. Teď jsme ukázali svou skutečnou sílu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Lamine Yamal po výhře 4:0 nad Saúdskou Arábií prohlásil, že až nyní fotbalisté Španělska ukázali svou skutečnou sílu. Úvodní bezbranková remíza s Kapverdami podle osmnáctiletého útočníka nebyla pravou vizitkou evropských šampionů.

Yamal v desáté minutě otevřel skóre zápasu a ve věku 18 let a 343 dní se stal osmým nejmladším střelcem v historii šampionátu a druhým nejmladším v dresu Španělska po Gavim. Zároveň jako nejmladší hráč skóroval na mistrovství světa i Evropy.

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Yamal si otevřel střelecký účet na šampionátu
Zdroj: ČT sport

„Vždycky jsem snil o tom, že si zahraju na mistrovství světa. A dát gól hned v prvním zápase v základu, navíc před rodinou na tribuně, to je splněný sen. Vždyť minulý šampionát jsme sledoval ještě ze školní lavice,“ uvedl Yamal.

Španělsko na úvod turnaje nečekaně remizovalo s Kapverdami, ale Saúdské Arábii už nedalo šanci. „Předchozí remíza nás donutila hodně přemýšlet. První zápas jsme to nebyli my, ale teď už jsme tady a chceme víc,“ prohlásil Yamal.

Zapojení Mikela Oyarzabala s Laminem Yamalem do hry Španělska proti Saúdské Arábii v 1. poločase
Zdroj: Reuters/Opta

Gól pro něj připravil Mikel Oyarzabal, který se poté ještě do přestávky sám dvakrát střelecky prosadil. U tří gólů v úvodních 25 minutách tak byl jako první hráč od Lászla Fazekase z Maďarska v roce 1982.

Oyarzabal tím dal zapomenout na negativní rekord z prvního zápasu, kdy se jako první hráč od roku 1966 nedostal v úvodní půlhodině k míči. Tentokrát si však vysloužil od trenéra pochvalu. „Mikel má na tým vliv jako žádný jiný hráč na světě,“ řekl Luis de la Fuente.

„Jsem přesvědčený o tom, že jako hráč se může zapsat do historie španělského fotbalu. Jeho statistiky jsou neuvěřitelné a jeho výkon si zaslouží oslavit. Doufám, že to tak bude i nadále,“ přidal španělský kouč. 

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Sestřih utkání Španělsko – Saúdská Arábie
Zdroj: ČT sport

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