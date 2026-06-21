Napraví Belgie remízu z úvodu turnaje? První výhru vyhlíží i Uruguay či Španělsko

Ve druhých duelech na mistrovství světa chtějí favorité skupiny G a H konečně zvítězit. Belgičany, kteří zachránili aspoň remízu proti Egyptu, čekají Íránci. Přímý přenos utkání s předzápasovým studiem nabídne ČT sport a ČT sport Plus od 20:15. Podobný start prožili také hráči Uruguaye, ti se rozešli smírně se Saúdskou Arábií. Vylepšit dojem mohou proti Kapverdám, noční duel sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 23:20.
Rudí ďáblové podali v prvním duelu nepřesvědčivý výkon. „Představovali jsme si jiný vstup do turnaje, ale zisk bodu byl asi spravedlivý. Nebyli jsme úplně v rytmu, nechali jsme hodně prostoru pro zlepšení,“ uvedl trenér Rudi Garcia.
Podle francouzského kouče jsou Belgie a Egypt nejlepšími týmy ve skupině. „Írán už prostě v druhém utkání musíme porazit. Jiná varianta neexistuje,“ řekl Garcia rozhodně. Belgie se snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadla ve skupinové fázi, přestože přijela jako jeden z favoritů turnaje.
Írán remizoval 2:2 s Novým Zélandem. Kvůli válce mezi USA a Íránem přesunul asijský tým před šampionátem svou základnu z Arizony do Mexika. Írán v pátek podal stížnost u FIFA kvůli cestovním omezením, kterým tým čelí ve Spojených státech. Americké úřady vyžadují, aby tým vstoupil do země do 24 hodin před zápasem a odletěl ve stejný den, což vedlo íránského trenéra Amíra Ghálenoeího k tomu, že Írán označil za „nejvíce utlačovaný“ tým na turnaji.
Novozélanďané na svém posledním MS v roce 2010 remizovali ve všech třech zápasech. Díky dvěma gólům Eliaha Justa sahali proti Íránu na své historické první vítězství na MS. „Když dvakrát v zápase vedete, odcházíte s myšlenkou: Co kdyby? Na mistrovství světa jsme byli pravděpodobně nejblíže k vítězství, což se nám úplně nepodařilo. Budeme o něj usilovat dál,“ řekl trenér Darren Bazeley.
Mohamed Salah vstřelil v kvalifikaci devět gólů a očekává se, že bude opět hrát klíčovou roli v týmu Egypta, ale trenér Husam Hasan chce zmírnit závislost mužstva na hvězdě. „Celý svět čeká, až uvidí tvář Egypta jako respektovaného týmu, se všemi hráči, včetně Salaha. Ale nechceme se spoléhat na jednu hvězdu. Chceme se spoléhat na celý tým,“ řekl Hasan.
„Musíme v reprezentaci mít novou národní identitu. Snažíme se pracovat na myšlení hráčů, připravovat je a budovat jejich sebevědomí, že jsou silným týmem,“ dodal kouč.
Zaskočí Kapverdy po Španělsku také Uruguay?
Uruguay po nepříliš povedené první půli po přestávce Saúdy zatlačila, ale z řady šancí vytěžila jen jeden gól a bod. „Byl to soupeř, kterého jsme měli porazit. Promarnili jsme první poločas,“ podotkl argentinský trenér Uruguaye Marcelo Bielsa. „Myslím si, že se na nás podepsala nervozita,“ mínil útočník Federico Viňas.
Tentokrát se La Celeste znovu v Miami představí proti Kapverdám. Ostrovní africký stát se opět bude spoléhat na čtyřicetiletého Vozinhu, jemuž tentokrát na rozdíl od souboje se Španěly bude přímo v hledišti fandit matka. Od amerických úřadů dostala víza pro vstup do země.
„Je to pro mě velmi důležité, protože rodina mě vždycky ve všem podporovala. Mít tady maminku je něco výjimečného. Mám tu i tátu a bráchu, moc mě to těší,“ řekl brankář druholigového portugalského Chavesu.
Španělé proti jednomu ze čtyř debutantů turnaje nezúročili velkou střeleckou převahu a z gólmana ostrovního státu Vozinhy udělali hrdinu. La Roja od dosud jediného triumfu na světovém šampionátu v roce 2010 vyhráli jen tři z 12 utkání na MS. „Můžeme se zlepšit, ale některé věci se nám proti Kapverdám povedly. Musíme si udržet čistou hlavu, v takových chvílích potřebujete zůstat klidní,“ řekl záložník Mikel Merino.
Mužstvo z Pyrenejského poloostrova vyhrálo všechny tři dosavadní vzájemné duely včetně dosud jediné konfrontace na MS v Německu v roce 2006, kde uspělo 1:0. Španělé už atlantský stadion Mercedes-Benz dobře znají, právě tam se utkali s Kapverdami.
„Trenér a analytici musejí přesně vypíchnout problémy a říct nám, v čem jsme měli být lepší. Jsme sebekritičtí, i když vyhráváme. Prostor pro zlepšení existuje vždycky. Mentálně k turnaji mužstvo přistupuje stejně jako jindy,“ uvedl devětadvacetiletý záložník Arsenalu.
Saúdové postoupili ze skupiny jen při první z předchozích šesti účastí na turnaji. Zatímco na minulém šampionátu v Kataru v roce 2022 senzačně vyhráli hned v jeho úvodu nad pozdějšími mistry světa Argentinci, tentokrát obrali o body jinou jihoamerickou zemi Uruguay.
Řecký trenér Saúdské Arábie Jorgos Donis si po prvním soutěžním duelu na její lavičce stěžoval, že u mužstva není dostatečnou dobu. Ujal se ho totiž teprve v dubnu. „Bod je pozitivní, zvedne nám sebevědomí. Pořád tým poznávám a učím se, jak hráči přemýšlejí,“ prohlásil Donis.