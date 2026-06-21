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AKTUALIZUJEMEMS ve fotbale: Španělsko – Saúdská Arábie 4:0


21. 6. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČT sport

Jedenáctý hrací den na světovém šampionátu je ve znamení reparátů skupinových favoritů. O nápravu se jako první snaží Španělé, kteří na úvod turnaje pouze remizovali s outsidery z Kapverd. Skóre duelu otevřel Lamine Yamal v 11. minutě a poslal Španělsko do vedení, na 2:0 zvýšil Mikel Oyarzabal a stejný hráč upravil na rozdíl tří gólů. Na začátku druhého poločasu si dali Saúdové vlastní branku. Nerozhodně hráli také Belgičané a ve druhém vystoupení se střetnou s Íránci, přímý přenos s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:15.

Nahrávám video
Yamal si otevřel střelecký účet na šampionátu
Zdroj: ČT sport
Zapojení Mikela Oyarzabala s Laminem Yamalem do hry Španělska proti Saúdské Arábii v 1. poločase
Zdroj: Reuters/Opta

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