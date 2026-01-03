Dvacet kol čekali fotbalisté Wolverhamptonu na první vítězství v sezoně anglické ligy. To si nakonec připsali v zápase proti West Hamu s Tomášem Součkem, který porazili 3:0. K výhře přispěl i Ladislav Krejčí, který odehrál celé utkání. Tři body zaznamenal i vedoucí Arsenal, který otočil zápas proti Bournemouthu na konečných 3:2.
Wolverhampton s Krejčím má první výhru v sezoně. Vyšlápl si na West Ham
Wolverhampton se ujal vedení už po čtyřech minutách, kdy se poprvé od letního přestupu z brazilského Fluminense trefil Kolumbijec Arias. Gólovou akci rozjel na vlastní polovině přímočarou přihrávkou Krejčí.
Druhou branku přidal Korejec Hwang Hi-čchan z penalty po faulu na Maného. Teprve osmnáctiletý Angličan se o 10 minut později rovněž zapsal mezi střelce, když zpoza vápna zamířil přesně k tyči.
West Ham nezvítězil v devátém ligovém zápase po sobě a na první nesestupovou pozici ztrácí čtyři body. Manko posledního Wolverhamptonu činí 12 bodů.
Vedoucí Arsenal otočil zápas na hřišti Bournemouthu, zvítězil 3:2 a zaznamenal pátou ligovou výhru po sobě. Hostům zápas v úvodu zkomplikovala chyba stopera Gabriela, který přihrál do vyložené pozice před vlastní branku domácímu útočníkovi Evanilsonovi. Brazilský stoper chybu odčinil o šest minut později, když dorazil zblokovanou střelu Martinelliho.
Po změně stran se dvakrát trefil po zranění kolena zotavený záložník Rice, který zaznamenal první dvougólový zápas v kariéře v Premier League. V závěru ještě snížil střídající Kroupi ranou zpoza vápna, ale na vyrovnání už se domácí nezmohli. Na výhru čekají už 11 zápasů.
Arsenal vede tabulku o šest bodů před Aston Villou, která porazila 3:1 Nottingham a po úterní porážce na Arsenalu se vrátila na vítěznou vlnu. Dva góly vstřelil navrátilec do základní sestavy John McGinn, který se v Premier League trefil poprvé od konce září.
Nepovedený zápas prožil brankář Nottinghamu Victor. Brazilec si při vedoucím gólu Aston Villy z kopačky Watkinse v nastavení prvního poločasu sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit mimo prostor branky. Watkins se trefil ve třetím zápase po sobě po dvou trefách do sítě Chelsea a jedné v minulém kole proti Arsenalu, kdy Aston Ville skončila po 11 soutěžních zápasech vítězná série.
Brzy po přestávce poprvé skóroval McGinn, ale po uplynutí hodiny hry vykřesal naději pro hosty Gibbs-White. Jenže pak Victor špatně vyběhl a McGinn to potrestal zakončením do prázdné branky. Ve snaze zamezit střele skotského záložníka se bývalý brankář Botafoga navíc zranil a musel krátce nato střídat.
Aston Villa zvítězila v jedenáctém soutěžním zápase na domácím hřišti po sobě, což se jí povedlo poprvé od roku 1914. Nottingham počtvrté za sebou prohrál a v tabulce je na první nesestupové pozici sedmnáctý.
Výsledky 20. kola Premier League
Aston Villa – Nottingham 3:1 (49. a 73 McGinn, 45.+1 Watkins – 61. Gibbs–White), Brighton – Burnley 2:0 (29. Rutter, 47. Ayari), Wolverhampton – West Ham 3:0 (4. Arias, 31. Hwang Hi-čchan z pen., 41. Mané), Bournemouth – Arsenal 2:3 (10. Evanilson, 77. Kroupi – 54. a 71. Rice, 16. Gabriel).
