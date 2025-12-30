Jasným vítězstvím 4:1 se v posledním utkání kalendářního roku předvedli hráči Arsenalu, kteří deklasovali Aston Villu. Londýnský klub má v čele soutěže náskok pěti bodů na Manchester City. Vyhrát se naopak nepodařilo Chelsea, která remizovala 2:2 s Bournemouthem, ani Manchesteru United. Rudí ďáblové jen remizovali s posledními Wolves 1:1, za který skóroval Ladislav Krejčí.
Arsenal přehrál Aston Villu a vede o pět bodů. Krejčího gól přinesl Wolves bod z Old Trafford
Krejčí byl i u prvního gólu na Old Trafford – k úvodní brance domácího útočníka Zirkzeeho přispěl nešťastnou tečí břichem. Těsně před poločasem bývalý kapitán pražské Sparty skóroval hlavou po rohovém kopu, který k němu prodloužil právě Zirkzee, a navázal na zářijový zásah proti Leedsu. Wolverhampton přerušil sérii 11 ligových porážek, nicméně na záchranu z posledního místa ztrácí propastných patnáct bodů.
Lídr soutěže Arsenal zvítězil 4:1 nad třetí Aston Villou. O jednoznačné výhře rozhodl až ve druhém poločase, kdy vstřelil všechny čtyři branky. Arsenal vede o pět bodů před Manchesterem City, který má k dobru čtvrteční zápas na hřišti sedmého Sunderlandu. Aston Villa prohrála po 11 vítězstvích.
Nerozhodně skončil také zápas West Hamu s Brightonem (2:2), do něhož v 82. minutě naskočil Tomáš Souček. West Ham poosmé za sebou nezvítězil, přestože v utkání vedl stejně tak jako v posledním vzájemném zápase s Brightonem na začátku prosince. V dresu Kladivářů se trefili Bowen a z penalty Paquetá. Za hosty skóre vyrovnali Welbeck, který proměnil jednu ze dvou penalt, a Veltman.
Všechny čtyři branky na Stanford Bridge padly v úvodních 30 minutách. Bournemouth poslal do vedení v 6. minutě Brooks, na jehož trefu odpověděl po šesti minutách proměněnou penaltou Palmer. Do konce poločasu za domácí skóroval ještě Fernández a za hosty Kluivert.
Newcastle zvítězil 3:1 na hřišti Burnley, a to díky dobrému vstupu do zápasu, kdy se v úvodních sedmi minutách prosadili Joelinton a Wissa. Ten se od letního přestupu z Brentfordu trefil v Premier League poprvé. Vítězství v nastaveném čase pečetil Guimaraes, který do sítě Burnley skóroval ve třetím vzájemném duelu po sobě a podruhé v průběhu jednoho měsíce.
Everton se proti Nottinghamu (2:0) gólově prosadil po třech zápasech a stejně jako na začátku prosince nad Nottinghamem zvítězil. Vedoucím gólem a následnou asistencí se na tom podílel záložník Garner. Druhou branku přidal útočník Barry, který se za Everton trefil podruhé v sezoně. V obou případech to bylo proti Nottinghamu.
Výsledky 19. kola Premier League
Burnley – Newcastle 1:3 (23. Laurent – 2. Joelinton, 7. Wissa, 90.+3 Guimaraes), Chelsea – Bournemouth 2:2 (15. Palmer z pen., 23. Fernández – 6. Brooks, 27. Kluivert), Nottingham – Everton 0:2 (19. Garner, 79. Barry), West Ham – Brighton 2:2 (10. Bowen, 45.+3 Paquetá z pen. – 32. Welbeck z pen., 61. Veltman), Arsenal – Aston Villa 4:1 (48. Gabriel, 52. Zubimendi, 69. Trossard, 78. Jesus – 90.+4 Watkins), Manchester United – Wolverhampton 1:1 (27. Zirkzee – 45. Krejčí).