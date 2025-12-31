Volnou hlavičkou zařídil svému týmu cenný bod z Old Trafford za remízu 1:1 s Manchesterem United. Ladislav Krejčí si připsal v dresu Wolverhamptonu druhý gól v Premier League a v rozhovoru přiznal, že ho překvapilo, že ho nikdo při rohovém kopu nehlídal. Zároveň doufá, že se Wolves odrazí k lepším výsledkům.
Bod s United je důležitý. Můžeme na něm stavět do druhé poloviny sezony, říká Krejčí
Rudí ďáblové šli do vedení po necelé půlhodině hry poté, co se od Krejčího břicha odrazila do branky střela Joshuy Zirkzeeho. Odchovanec brněnské Zbrojovky vyrovnal v závěru úvodního dějství.
„Věděl jsem, že mě vůbec nikdo nehlídá, což mě překvapilo. Řekl jsem si, že si možná dokážu najít prostor na hlavičku. Viděl jsem, jak jde míč na zadní tyč, kde jsem stál a věděl jsem, že ho musím usměrnit k tyči. Trefil jsem to dobře,“ řekl šestadvacetiletý obránce či záložník.
Wolves získali teprve třetí bod v ligové sezoně po sérii 11 porážek, na první nesestupové místo ztrácejí 15 bodů. V historii anglické nejvyšší soutěže jsou teprve druhým týmem, který v úvodních 19 utkáních nezvítězil. V ročníku 1902/1903 to zažil Bolton.
„Jsme spokojení s bodem, na němž můžeme stavět do druhé poloviny sezony. Samozřejmě chceme víc, mohli jsme ale také o bod přijít. Je to dobrý bod. Mám radost za sebe, tým a fanoušky. Chceme jim poděkovat nejen za dnešek, ale za celý rok. Uvědomujeme si, že to pro nikoho není snadné, ale držíme při sobě. Je to pro nás velmi důležité. Doufám, že v příštím roce budeme co nejlepší nejen ve fotbale, ale i v životě obecně,“ uvedl Krejčí.
„Potřebujeme zůstat jednotní, i když situace je těžká, nebudeme si nic nalhávat. Jenom pospolu a s pozitivní myslí a vírou to můžeme zvládnout,“ prohlásil někdejší kapitán pražské Sparty. „Jestli si chcete vybudovat sebevědomí, potřebujete bodovat. Jak jinak ho chcete získat, když pořád prohráváte? Je to těžké. Bod s United je důležitý. Musíme ho brát a jít dál,“ řekl Krejčí.
V předchozích venkovních zápasech v Liverpoolu a na Arsenalu prohrál jeho tým o gól. „Doufám, že jsme tím fanouškům ukázali, že si věříme. V minulých zápasech jsme z toho nic nevytěžili, teď ano. Věříme, že v budoucnu se to změní,“ podotkl Krejčí.
Do nového roku vstoupí Wolves v sobotu domácím zápasem s West Hamem, za který nastupuje Krejčího spoluhráč z české reprezentace záložník Tomáš Souček. Londýnskému celku náleží první sestupová pozice. „Doufám, že doma poprvé vyhrajeme a dodáme sobě i fanouškům energii,“ řekl Krejčí, který ve Wolverhamptonu hostuje z Girony.