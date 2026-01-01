Fotbal

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala Marescu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Enzo Maresca po roce a půl skončil na lavičce Chelsea. Italský kouč s londýnským klubem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. Blues se však v této sezoně nedaří, navíc se podle médií během podzimu zhoršily Marescovy vztahy s vedením.

„Vzhledem k tomu, že je stále třeba dosáhnout cílů ve čtyřech soutěžích, včetně postupu do Ligy mistrů, Enzo a klub věří, že změna bude pro tým nejlepší, aby dokázal sezonu zvrátit,“ uvedl klub v prohlášení.

Pětačtyřicetiletý Maresca vedl Chelsea naposledy v úterý při ligové remíze 2:2 s Bournemouthem. Jeho svěřenci ztratili body potřetí za sebou a z posledních sedmi zápasů v Premier League vyhráli jen jednou.

Blues jsou v tabulce pátí o dva body za čtvrtým Liverpoolem, který má zápas k dobru. V Lize mistrů jim patří po šesti kolech 13. pozice.

Kdo povede mužstvo v nedělním ligovém utkání na hřišti Manchesteru City, vedení Chelsea neoznámilo.

Maresca převzal tým předloni místo argentinského kouče Mauricia Pochettina a podepsal smlouvu na pět let. Předtím působil na lavičce Leicesteru a Parmy.

