Výsledek je krutý, doma se to nesmí stát, reagoval Karabec a litoval neproměněných šancí

Kapitán fotbalistů Sparty Adam Karabec označil porážku 0:3 doma v pražském derby se Slavií za neakceptovatelnou. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník zároveň uvedl, že výsledek je pro Letenské vzhledem k průběhu zápasu krutý. Litoval také okamžiku, kdy neproměnil největší šanci svého týmu ve šlágru 6. ligového kola.
V týdnu byl Karabec oficiálně oznámen jako nový kapitán Sparty. Poprvé v této roli na domácím hřišti vedl svůj tým hned proti největšímu rivalovi ze Slavie, s výsledkem však rozhodně nemohl být spokojený. „Výsledek je pro nás doma neakceptovatelný, bohužel to dopadlo takhle. Doma se nám tohle stát nesmí, ale na druhou stranu bych řekl, že výsledek je pro nás krutý,“ uvedl Karabec.
„Začátek nebyl ideální, po obdržené brance jsme převzali iniciativu, ale nedokázali jsme z toho vytěžit branku. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, drželi jsme míč, vytvořili jsme si nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ litoval český reprezentant.
Sparta svého městského rivala přestřílela, častěji držela míč a měla i více rohových kopů, přesto se jí branku vstřelit nepodařilo. „Musíme se na to podívat, párkrát to tam proletělo nebo to tam poskakovalo. Tohle tam musíme nějak dotlačit, protože šancí na to bylo dost,“ řekl Karabec.
Sám měl dvě velké šance. V prvním poločase jeho přízemní přímý kop vytáhl gólman Jakub Markovič na roh a brankář Slavie byl ve vzájemném souboji úspěšnější také po změně stran. „Musím se na to podívat. Eneme to udělal skvěle, já jsem si dal dobrý dotek a zkusil jsem ho obstřelit. Ani nevím, jak to chytil. Možná jsem mohl zkusit jít do kličky, ale musím se na to ještě podívat,“ uvedl Karabec.
Poprvé zažil derby coby kapitán, o to víc ho porážka mrzela. „Je to pro mě čest, na druhou stranu beru větší zodpovědnost za výsledek. Bohužel jsme neproměnili naše šance a inkasovali z brejků,“ litoval záložník, který se v létě vrátil do Sparty po hostování v Lyonu.
Slavia zvolila v derby taktiku osobní obrany, Karabce neustále hlídal středopolař Michal Sadílek. „Pochopil jsem to brzy, když jsem stál u lajny a on tam byl se mnou. Byl to jejich záměr, já se snažil ho odtáhnout a udělat prostor pro ostatní,“ řekl Karabec.
„Bylo to velké téma v poločase, protože v první půli jsme toho moc nedokázali využít. Samozřejmě to není příjemné mít někoho pořád na zádech, ale vypořádat se s tím dá,“ doplnil Karabec a následně potvrdil, že ve Spartě v této sezoně zůstane.