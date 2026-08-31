Markovič: Plán nám vyšel. Věděli jsme, že protiútoky Spartě nechutnají

Jakub Markovič byl po pražském derby v euforii. Slavia vyhrála na Spartě 3:0 a bez porážky vede neúplnou tabulku. Zápas byl pro tým po remízách v předchozích dvou kolech velmi důležitý a o to větší radost měl, že udržel čisté konto, uvedl pětadvacetiletý gólman červenobílých. Vyzdvihl také, že hostům vyšel na Letné taktický plán s rychlými protiútoky.
Slavia vyhrála v lize na Letné poprvé od prosince 2020. „Musím to vstřebat. Mám v sobě hroznou euforii a radost, že jsme derby zvládli za tři body a s čistým kontem. Pro nás hrozně důležitý zápas,“ uvedl Markovič.
Sparta měla držení míče 71 procent. Slavia ji nechávala hrát a pak sama vyrážela do rozhodujících akcí. „Taktický plán je otázka spíš na trenéra. Ale hrát na brejky určitě nějaký plán byl. Věděli jsme, že protiútoky Spartě nechutnají, máme je dobré. Dařilo se to, nějaký plán to byl,“ připustil brankář.
O góly se postarali cizinci Wiktor Nowak, Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi, kteří po letním příchodu do Slavie odehráli své první derby.
„Kluci nejsou hloupí. Myslím, že v týdnu sami dobře pochopili, co je derby za zápas. Vzali si z toho, co potřebují. Určitě i správnou motivaci, když skórovali hned ve svém prvním derby,“ uvedl Markovič.
Přerovský rodák se stal neprůstřelným hrdinou zápasu. „Rohů a standardek měli domácí dost, i ze hry to létalo do vápna. Pro mě je dobré udržet se v zápase a pořád mít co dělat, být na špičkách. Je to lepší než delší hluché období,“ řekl Markovič.
„Nejtěžší zákrok jsem měl asi proti Karabcovi. Šel na mě sám z boku, já to jako poslední hasil. Nebezpečný byl i jeho přímák v první půli nebo zakončení Alcócera z boku, byť by asi trefilo tyčku,“ doplnil gólman.
Slavia vede neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem, Sparta na ni po šesti kolech ztrácí pět bodů. „Je začátek sezony, body se sbírají, co to jde. Myslím, že náskok se ještě tolik nepočítá, ale určitě to bereme,“ řekl Markovič s úsměvem.