Plzeňští fotbalisté vydřeli v Athénách s Panathinaikosem bezbrankovou remízu i cenný bod. Záložník Matěj Valenta si pochvaloval přístup celého týmu, který od 32. minuty po vyloučení Václava Jemelky hrál v Evropské lize v oslabení. Pětadvacetiletý středopolař věří, že tím odčinili víkendový nezdar 0:3 se Slováckem.
Všichni do toho dali srdce a odevzdali úplně všechno, pochvaloval Valenta
„Skvělý bod z Athén. Od 32. minuty jsme hráli o deseti. Ukázali jsme srdce a dohráli jsme to do remízy, ukázal se charakter týmu. Teď se jenom od tohohle odpíchnout. Chtěli jsme prostě fanouškům a všem lidem ukázat, že na Slovácku to byl nějaký výbuch, a odčinit to,“ prohlásil Valenta.
Jeho tým na Olympijském stadionu v dlouhém oslabení dobře bránil a nepouštěl řeckého vicemistra do velkých gólových šancí. „Bylo to hodně náročné tím, že oni hodně otáčeli hru a přečíslovali nás na stranách. Ale třeba my s Memou (Amarem Memičem) jsme byli dobře domluvení a ta komunikace v tom hrála obrovskou roli. Musím říct, že fakt všichni do toho dali srdce a odevzdali úplně všechno,“ pochvaloval si Valenta.
Západočeši po šesti z osmi kol udrželi v soutěži neporazitelnost a s 10 body mají již velmi blízko k postupu. V lednu zakončí ligovou fázi zápasy doma s FC Porto a v Basileji. „Doufám, že se nám už podaří postoupit, protože všichni chceme na jaře hrát poháry. Doufejme, že proti Portu a Basileji ještě něco uhrajeme a postoupíme. Teď musíme zmobilizovat síly a v neděli porazit Duklu,“ řekl Valenta směrem k poslednímu utkání podzimní části ligové sezony.