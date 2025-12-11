Sparta vyhrála v předposledním kole ligové fáze Konferenční ligy na hřišti rumunského celku Universitatea Craiova 2:1. V 38. minutě neproměnil penaltu domácí Anzor Mekvabišvili a po změně stran skóroval sparťanský útočník Albion Rrahmani. Srovnání zařídil střídající Steven Nsimba, v závěru ale o triumfu Pražanů rozhodl Matěj Ryneš.
Sparta v Konferenční lize znovu vyhrála venku a má jistý postup
Letenští si polepšili na 10 bodů a za týden v závěrečném utkání hlavní fáze s Aberdeenem budou usilovat o přímý postup do osmifinále. Aktuálně jim patří šestá příčka, přímý postuúp si zajistí osmička nejlepších.
"Musím pochválit hráče za to, jak po srovnání zareagovali. Zůstali jsme klidní a koncentrovaní a ukázali jsme kvalitu, která nám přinesla důležité vítězství. Zároveň nám dala šanci zabojovat o přímý postup do osmifinále doma s Aberdeenem," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.
Před začátkem utkání se výrazně rozestoupila mlha. Sparta začala aktivně, v první šanci se ale ocitli po Ševínského chybě domácí, brankář Vindahl si však s Etimovou ranou z úhlu poradil.
Ve 20. minutě se míč ve vápně odrazil k Rrahmanimu, ani on a následně ani Mercado domácí obranu nepropálili. Druhý jmenovaný pak po standardní situaci o chvíli později zamířil dělovkou do břevna.
Ve 34. minutě Ševínský fauloval v šestnáctce Etima a hlavní sudí Vergoote nařídil přísnou penaltu, jeho asistent ale signalizoval ofsajd.
Do hry vstoupil videorozhodčí a po několikaminutovém zkoumání situace Vergoote nakonec potvrdil pokutový kop, Mekvabišvili z něj ale přestřelil.
V nastavení úvodního dějství Haraslínův centr z rohu našel Ševínského a Isenko na brankové čáře balon reflexivně vyrazil.
Pět minut po přestávce už Sparta skórovala. Haraslín nahrál Rrahmanimu a ten svou typickou pravou placírkou k tyči otevřel skóre.
Ve čtvrtém soutěžním utkání proti týmu Universitatea Craiova dal první gól, na Letnou přišel loni v srpnu z jiného rumunského týmu – Rapidu Bukurešť. Kosovský reprezentant se zapsal mezi střelce ve třetím soutěžním duelu po sobě a celkově podvanácté v sezoně.
Na druhé straně Vindahl vyboxoval střelu Cicaldaua z přímého kopu. Poté se dlouho hrálo bez šancí, v 79. minutě ale napřáhl z dálky Nsimba a nechytatelnou ranou srovnal.
Duel směřoval k dělbě bodů, v závěru však Preciado přihrál ve vápně pod sebe, Ryneš si zpracoval míč a zakončením k tyči vystřelil Spartě tři body. Soutěžního gólu se dočkal poprvé od konce července.
"Hodně lidí mi připomínalo, že už jsem dlouho nedal gól. Už mi to trochu lezlo do palice a byl jsem z toho nervózní. Jsem rád, že to tam teď padlo. Samozřejmě se tak trochu cítím (jako hrdina). Je to nádherný pocit dát takhle gól skoro v 90. minutě na 2:1 a ještě vítězný," uvedl Ryneš.
Pražané vyhráli v Konferenční lize druhé venkovní utkání po sobě, před dvěma týdny triumfovali na stadionu Legie Varšava 1:0. V pohárech s rumunskými soupeři prohráli jediný z posledních šesti zápasů.
Konfereční liga – 5. kolo:
Universitatea Craiova – Sparta Praha 1:2 (0:0)
Branky: 79. Nsimba – 50. Rrahmani, 89. Ryneš. Rozhodčí: Vergoote – Seeldraeyers, Geerolf – Boterberg (video, všichni Belg.). ŽK: Romančuk – Preciado, Sörensen, Kuol. Diváci: 20 210.
Craiova: Isenko – Romančuk, Rus, Badelj – Mogos, Mekvabišvili (57. Nsimba), Cretu, Teles (72. Houri) – Cicaldau – Etim (72. Basceanu), Baiaram (82. Stevanovič). Trenér: Coelho.
Sparta: Vindahl – Vydra, Sörensen, Ševínský – Preciado, Kairinen, Mannsverk (67. Eneme), Ryneš – Mercado (84. Kuol), Haraslín (72. Birmančevič) – Rrahmani (67. Kuchta). Trenér: Priske.