Olomouc selhala na Gibraltaru, s Lincolnem prohrála 1:2

Olomouc v 5. kole ligové fáze Konferenční ligy nečekaně prohrála na Gibraltaru s Lincolnem Red Imps 1:2. Hanáci si tak zkomplikovali cestu do jarního play-off. Sigma sice od 8. minuty vedla po gólu Daniela Vašulína, domácí ale vyrovnali po vlastní brance gólmana Jana Koutného a v 73. minutě dokonal obrat gibraltarský reprezentant Nicholas Pozo.
Sigma zůstala v tabulce na sedmi bodech a klesla na 22. pozici. Postup do jarní vyřazovací části, kam projde 24 týmů, budou muset Hanáci hájit příští čtvrtek doma proti Lechu Poznaň, který remizoval doma s Mohučí 1:1. V tabulce má polský mistr rovněž sedm bodů, ale lepší skóre.
"Pokud nezvládneme doma zápas s Lechem, tak budeme mít tento duel ještě dlouho v paměti. Teď si stále žijeme postupový sen. Kdo nám před startem poháru věřil, že budeme hrát o postup? Nalejme si čistého vína. Pořád to máme ve svých rukách a nohách. Jsem optimista, ale tahle promarněná příležitost mě strašně štve," řekl trenér Olomouce Tomáš Janotka.
Sigma vstoupila na umělé trávě malého stadionu do zápasu velmi aktivně a brzy byla odměněna vedoucím gólem. Breite našel krásným pasem před šestnáctkou kanonýra Vašulína a nejlepší ligový střelec střelou s pomocí malé teče obránce Rutjense otevřel skóre. Na evropské scéně se trefil poprvé.
Vzápětí mohl po kombinační akci zvýšit Dolžnikov, ale zblízka minul, neujala se ani střela Slavíčka. Hanáci měli i tak zápas plně pod kontrolou a plnili tím roli favorita duelu.
"Chybou bylo, že jsme nedali druhý gól. Tady jsme mohli zápas dohrát, mohlo být rozhodnuto," litoval Janotka.
Domácím však stačilo krátké obléhání olomoucké branky a bylo vyrovnáno. Nanův dlouhý aut našel hlavu Lopese, který míč nadzvedl tak šikovně, že zaplul do horního růžku branky, kam mu pomohla teč olomouckého brankáře.
Vítěz českého poháru ztratil tempo a taktovku duelu převzali hráči gibraltarského šampiona. Dlouhými nákopy hledali skulinky v obraně hostí, nicméně do konce poločasu už žádnou nenašli.
Uvadající ofenzívu Moravanů měli po přestávce oživit střídající Navrátil a Janošek. První z nich se dostal v 50. minutě do slibné střelecké příležitosti, jenže ze sedmi metrů vysoko přestřelil.
Sigma opět získala kontrolu nad zápasem, lépe kombinovala a měla i šance strhnout vedení na svoji stranu. V 58. minutě našel centr Šípa před brankou Vašulína, jehož skluz mířil jen o kousek vedle branky reprezentačního gólmana Hankinse.
Olomouci chyběl větší klid ve finální fázi, a tudíž nedotáhla většinu slibně se rozvíjejících akcí. Musela se však mít na pozoru i při útočných výpadech Lincolnu.
V 73. minutě vyrazil Koutný centrovaný míč De Barra z pravé strany a z malého vápna jej pohotově dorazil do sítě Pozo. Hosté se tak dostali do role, kterou neočekávali.
"Domácí dali vítězný gól, my jsme to pak honili, ale i tady nás provázelo neproměňování šancí. Hodnocení musí být kritické, taková utkání musíme dohrát do vítězného konce," konstatoval Janotka.
Proti nadšeně bojujícím hráčům Lincolnu to však měli při dobývání jejich přehuštěné obrany velmi těžké. Až v nastavení mohl zblízka srovnat střídající Kostadinov, jenže minul.
Lincoln tak oslavil druhou výhru v soutěži a po Lechu Poznaň zdolal dalšího favorita ze střední Evropy. V tabulce má rovněž sedm bodů jako Sigma, ale horší skóre.
"Byli jsme bráni jako outsideři, a teď máme sedm bodů a naději na postup. To je naprosto skvělé," řekl domácí kouč Juan Bezaros.
Konferenční liga – 5. kolo:
Lincoln Red Imps – Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Branky: 19. vlastní Koutný, 73. Pozo – 8. Vašulín. Rozhodčí: Csonka – Buzás, Szert – Karakó (video, všichni Maď.). ŽK: Mandi, Joe – Dolžnikov, Sylla.
Lincoln: Hankins – Nano, Lopes, Munou, Rutjens (61. Kolega) – Mandi – Pozo, Goméz (70. Ghubaši), Toni (37. Arguez), Dabo (70. Joe) – De Barr. Trenér: Bezares.
Olomouc: Koutný – Hadaš (81. Tijani), Sylla, Král, Slavíček – Beran, Breite (72. Kostadinov) – Dolžnikov (46. Navrátil), Langer (46. Janošek), Šíp (76. Michez) – Vašulín. Trenér: Janotka.