Plzeň ubránila hodinové oslabení a z Atén veze bezgólovou remízu

Plzeň v 6. kole Evropské ligy remizovala s Panathinaikosem bez branek. Viktoria hrála v Aténách od 32. minuty v oslabení bez vyloučeného Václava Jemelky. Západočeši zůstali v soutěži neporaženi a s 10 body se již velmi přiblížili postupu do jarních vyřazovacích bojů.
Viktoria si v Evropské lize připsala třetí bezbrankovou remízu po sobě a v tabulce zůstala o skóre před Panathinaikosem.
Ani svěřenci trenéra Martina Hyského nicméně nedokázali zlomit české pohárové prokletí na řecké půdě, kde tuzemské kluby v dosavadních 17 zápasech ještě nezvítězily.
"Do červené karty byl zápas více než vyrovnaný. Kluky budu moc chválit, už jsem to udělal teď těsně po zápase, protože to bylo neskutečně těžké. Bod je pro nás zlatý," řekl televizi Nova Sport Hyský.
Trenér Západočechů udělal po víkendové prohře na stadionu Slovácka dvě změny v základní sestavě. Jen na lavičce začali kapitán Vydra a Souaré a místo nich dostali šanci Adu s Višinským. Mezi tyčemi zůstal rakouský gólman Wiegele.
Západočeši do utkání na poloprázdném Olympijském stadionu, kde byla k dispozici zhruba jen polovina kapacity, vstoupili aktivně a po čtvrthodině měli dvě solidní šance.
Nejprve se v 17. minutě po Memičově přihrávce z pravé strany protlačil do zakončení Adu, v tísni však o kousek minul. Poté zamířil vedle zpoza vápna i aktivní Memič.
Utkání Panathinaikos – Plzeň
Zdroj: ČTK/AP/Thanassis Stavrakis
Na druhé straně ve 24. minutě protáhl Wiegeleho Djuričič. O osm minut později srazil Jemelka u postranní čáry unikajícího Tetého a po druhé žluté kartě musel předčasně do kabin.
Hyský ihned zareagoval a ještě do poločasu dvakrát vystřídal, Višinského s Aduem nahradili defenzivněji ladění Souaré se stoperem Markovičem.
"Myslím, že ta první žlutá karta, kterou Venca Jamelka dostal, byla jasná. Ta druhá byl faul, ale jestli musel dostávat žlutou kartu? Bylo to u lajny v prostoru, který nebyl nebezpečný. Myslím si, že to byla hodně přísná druhá žlutá karta, ale stalo se. Mužstvo na to skvěle zareagovalo," řekl Hyský.
Domácím se v přesilovce nedařilo a do pauzy ohrozil Wiegeleho jen Pantovič, který před přestávkou hlavičkoval do středu branky. Neprosadil se ani Teté, v 57. minutě z první na zadní tyči po propadnutém centru vypálil nad.
Úřadující řecký vicemistr sice po změně stran obléhal hostující vápno a držel míč přes 80 procent času, k šancím se ale moc nedostával.
Výrazněji zahrozil až v závěru. V 89. minutě nejprve střídající Vydra zablokoval Calabriovu střelu a vzápětí Bakasetas vypálil jen do boční sítě.
Západočeši si mohli oddechnout, že portugalský sudí ani videorozhodčí neposoudili zákrok na Šwiderského ve vápně jako nedovolený.
Šestiminutové nastavení už hosté přestáli a potvrdili, že mají s pouhými dvěma inkasovanými góly nejlepší defenzivu celé soutěže.
Ani ve čtvrtém pohárovém duelu s řeckým soupeřem nicméně Plzeňští nezvítězili, vloni rovněž v Evropské lize uhráli v Soluni s PAOK také remízu (2:2). Panathinaikos i v osmém domácím utkání proti českému celku v soutěžích UEFA udržel neporazitelnost.
"Bylo to hlavně o kompaktnosti, o pevné defenzivě a o tom neztratit víru, že tady výsledek uhrát můžeme. Odbránili jsme to skvěle, prakticky jsme soupeře do nějakých extra velkých příležitostí nepouštěli. Přesně takhle týmově jsme se chtěli prezentovat," ocenil Hyský.
Závěrečná dvě kola ligové fáze se odehrají na konci ledna, kdy úřadující český vicemistr nejprve přivítá FC Porto a poté nastoupí v Basileji.
Po loňské změně formátu evropských pohárů tvoří všech 36 účastníků jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Úřadujícímu českému vicemistrovi aktuálně patří 14. příčka o skóre před Panathinaikosem, na první nepostupovou pozici má náskok tří bodů.