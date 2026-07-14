Norská euforie, fotbalisty vítal král i více než sto tisíc fandů

Velmi povedené účinkování norských fotbalistů na mistrovství světa ocenili i domácí fanoušci. Reprezentanty severské země po návratu z mistrovství světa vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Hráče, kteří v boji o postup do semifinále podlehli 1:2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal sám král Harald V.
Davy fanoušků zaplnily náměstí před královským palácem. Tým po audienci u panovníka vyšel ven, aby za dohledu královské stráže pozdravil své příznivce. Závěru oslav se už nezúčastnila největší hvězda týmu Erling Haaland. Hvězdný útočník tak chyběl u posledního vikingského veslování, které se stalo ikonickou oslavou norských úspěchů na MS. Tentokrát s fotbalisty „veslovaly“ tisíce fanoušků, rytmus u bubnu udával korunní princ Haakon. „Erling a Sander (Berge) museli chytit letadlo, protože náš let z USA měl čtyři hodiny zpoždění,“ vysvětlil trenér Stale Solbakken.
Většina jeho svěřenců se chystala na spanilou jízdu ulicemi norské metropole v autobuse s otevřenou střechou. Průjezd nebyl hladký, na chvíli ho zastavil kabel, který visel příliš nízko a překážel autobusu. Bylo to ironické, protože trenér Solbakken si po prohře s Anglií stěžoval, že se před vyrovnávacím gólem Judea Bellinghama míč dotkl kabelu, který držel kameru. FIFA to opakovaně popřela.
Při oslavách stačilo, aby si rozjaření norští fotbalisté v horním patře dvoupatrového autobusu sedli. Vůz pak mohl projet a po několika hodinách dorazil autobus na náměstí před radnicí v Oslu, kde ještě vydržely desítky tisíc trpělivých fanoušků.
Nadšení příznivců překvapilo i samotné hráče. „Nemyslím si, že si kdokoliv mohl něco takového představit. Podpora, kterou jsme dostávali v USA a tady doma v Norsku, předčila všechna očekávání. Tohle je absolutně neuvěřitelné vidět,“ rozplýval se kapitán Martin Odegaard.