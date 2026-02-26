Olomouc může po 33 letech postoupit do osmifinále evropského poháru, musí ale v odvetě zdolat Lausanne. V domácím duelu úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy remizovali fotbalisté Sigmy 1:1. Kapitán Jan Kliment se dal zdravotně do pořádku a povede svůj tým. Zápas odřídí srbští rozhodčí v čele s hlavním Nenadem Minakovičem.
Můžeme hodně získat a přepsat historii klubu, říká Kliment před odvetou v Lausanne
Olomouc se před týdnem v soutěžích UEFA poprvé utkala se soupeřem ze Švýcarska. Lausanne poslal do vedení Nathan Butler-Oyedeji, Sigma po změně stran z mnoha šancí vytěžila alespoň gól Danijela Šturma. „Náš výkon měl vysoké parametry, byl to asi nejlepší zápas v sezoně. Gradovalo to, cítil jsem obrovskou energii,“ uvedl trenér Tomáš Janotka.
Jeho mužstvo na zlepšený výkon navázalo i v neděli v Teplicích, kde zvítězilo 3:1. „Výsledky za námi teď moc nešly, i když výkony vypadaly solidně, ať už proti Ostravě nebo druhou půli proti Lausanne. Vítězství nám určitě pomůže, potřebovali jsme ho,“ řekl asistent Ivo Gregovský, jenž o víkendu zastoupil distancovaného hlavního kouče.
Aktuálně šestý tým české ligy může v Lausanne navázat na sezonu 1992/93 a postup do osmifinále bývalého Poháru UEFA, o rok dřív si Hanáci zahráli dokonce čtvrtfinále. Na Stade de la Tuiliére pro více než 12 tisíc diváků se ale budou muset vypořádat s umělou trávou, na které v prosinci prohráli s gibraltarským celkem Lincoln. Na hřištích soupeřů navíc v evropských soutěžích utrpěli čtyři porážky z posledních pěti duelů.
„Samozřejmě to bude, v uvozovkách, trochu jiný sport. Oni si to ještě pokropí, a jak mají dynamický tým, tak nás na tomhle terénu nečeká nic jednoduchého. Vzhledem k počasí jsme ale poslední dny v Olomouci stejně strávili na umělce, takže tréninkový proces zachováme,“ podotkl Gregovský.
Předpokládané sestavy
Předpokládané sestavy
Lausanne: Letica – Soppy, Sow, Mouanga, Fofana – Beloko, Roche, Custodio – Diakité – Janneh, Butler-Oyedeji.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Sylla, Sláma – Baráth, Beran – Šíp, Růsek, Šturm – Kliment.
V základní sestavě Hanáků nastoupili v Teplicích tři hráči, kteří nejsou zapsáni na soupisce Konferenční ligy. Z osobních důvodů chyběl Šturm a zdravotní problémy měl kapitán Kliment, oba ale budou ve čtvrtek k dispozici. Ahmad Ghali, který musel po úderu do hlavy v ligovém duelu vystřídat, je rovněž v pořádku.
Lausanne v této sezoně evropských pohárů drží po šesti zápasech domácí neporazitelnost, od konce ledna se ale výsledkově trápí a už sedm soutěžních utkání čeká na vítězství. V posledních osmi duelech navíc neudrželo čisté konto, na druhou stranu ale pokaždé skórovalo. Naposledy v neděli prohrálo 1:2 v Luganu a ve dvanáctičlenné tabulce švýcarské ligy se propadlo až na deváté místo.
V ligové fázi se Lausanne dařilo výrazně lépe než Hanákům, kteří proklouzli do play-off z 24. místa jen o skóre. Švýcarské mužstvo obsadilo devátou pozici. Vítězi dvojzápasu přisoudí los pro osmifinále jednoho z dvojice AEK Larnaka, Mohuč.
Kliment: Neznám hráče, který by se těšil na umělku
„Jsem fit. S ohledem na trable, které jsem měl, je pro mě těžší hrát zápasy po třech dnech,“ řekl Kliment s připomínkou zlomeniny lýtkové kosti, po které byl půl roku bez fotbalu a do hry se vrátil až na konci listopadu. „Umělka mi určitě nehraje do karet, to je jasné. Ale beru to tak, že tenhle zápas je o hlavě, ne o nohách,“ přidal.
„Neznám fotbalistu, který by se těšil na umělku,“ podotkl Kliment s úsměvem. „Rovné hřiště sice bude, ale je to jejich stadion a oni to tam budou mít naťukaný. Ten povrch může být trochu problém, ale zápas je to tak specifický, že stát se může cokoliv,“ uvedl útočník s devíti reprezentačními starty.
„Je obrovská škoda, že si nevezeme do odvety domácí vítězství. Ale je to na obě strany otevřené, padesát na padesát. Rozhodně odlétáme s tím, abychom postoupili, ať už na penalty, po prodloužení, jakkoliv,“ řekl Kliment.
Hanáci byli v osmifinále evropského poháru naposledy před 33 lety v bývalém Poháru UEFA. „Neřekl bych, že je to o tlaku. Spíš je to o tom, že můžeme hodně získat, přepsat historii klubu. Pro spoustu kluků to je třeba poprvé nebo naopak na dlouho poslední zápas v pohárech. Podle toho k tomu všichni přistupují,“ dodal.