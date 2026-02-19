Sigma nevyužila šance a s Lausanne jen remizovala 1:1

Fotbalisté Olomouce remizovali v úvodním utkání 1. kola vyřazovací fáze Konferenční ligy s FC Lausanne 1:1. Hosty poslal ve 22. minutě do vedení anglický útočník Nathan Butler-Oyedeji, za domácí vyrovnala v 51. minutě zimní posila ze Slovinska Danijel Šturm. Hanáci měli po přestávce řadu nevyužitých šancí, odveta se hraje příští čtvrtek v Lausanne.
Hosté od prvních minut potvrzovali roli mírného favorita a také týmu, který má hru postavenou především na ofenzivě. Už ve 3. minutě se po kombinaci před šestnáctkou pokusil vystrašit Koutného Fofana, jenže zamířil vedle.
Sigmu zaměstnávala pečlivá defenziva a směrem dopředu se v úvodu moc neprosazovala. Jednou z mála výjimek byla Beranova střela doprostřed brány, s níž neměl chorvatský gólman Letica problémy.
Když už se zdálo, že Hanáci ustáli náznaky tlaku Lausanne, udeřili hosté po své typické rychlé akci. Janneh vyslal ve 22. minutě do brejku Butlera-Oyedejiho, který si poradil se Slámou a Malým a přesnou střelou k tyči otevřel skóre.
Krátce poté mohl vyrovnat Baráth, po narážečce se dostal ke střele, která rozezvučela tyč. Ve 34. minutě se o slovo přihlásil Šturm, jeho pokus vytáhl zpod břevna Letica. Sigma si v závěru poločasu vypracovala tlak, z něhož vzešla jen série rohových kopů a několik závarů před brankou.
Sigma po přestávce zvýšila aktivitu, krátce po zahájení se blýskl tvrdou střelou střídající Šíp, poté Kliment po rohovém kopu mířil těsně nad břevno. Po ideální přihrávce Klimenta se dostal do velké šance Šturm, jenže z 15 metrů přestřelil.
Domácí se vyrovnání dočkali v 58. minutě. Baráthův pas z hloubi pole našel v brejku Šturma a jeho střela i s přispěním chybujícího gólmana Letici skončila v síti.
Vyrovnání Hanáky povzbudilo k další útočné aktivitě, kterou hýřil zejména střídající Šíp. Dvakrát tvrdě pálil a hlavně střela z 64. minuty měla k druhému gólu velmi blízko, mířila však těsně vedle.
Další možnost promarnil v 76. minutě Růsek, jemuž šanci naservíroval Kliment. Navrátilec z hostování v Jablonci pálil slabě do gólmana. Chvíli poté oslovil opět Kliment Šípa, ale se stejným výsledkem.
V závěru mohl velké ofenzivní úsilí Hanáků korunovat Šturm, v 88. minutě se dostal pár metrů před branou k míči, jenže do sítě nezamířil. „Měli jsme odhodlání jít za vyrovnáním i vítězným gólem. Pomohlo nám poločasové střídání. Šíp větral obranu hostí, strhl ostatní, stejně jako Šturm. Měli jsme obrovské množství šancí, hnali nás lidi, cítil jsem v týmu energii a je strašná škoda, že jsme nevyhráli a nevytvořili si lepší výchozí pozici pro odvetu. Zásadní je, že naše šance na postup žije,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka.
Hanáci se do jarní části některého z evropských pohárů dostali po 34 letech, do vyřazovací fáze prošli z posledního postupového místa.
Sigma Olomouc – FC Lausanne 1:1 (0:1)
Branky: 58. Šturm – 22. Butler-Oyedeji. Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, De Groot – Ruperti (video, všichni Niz.). ŽK: Hadaš, Baráth – Fofana, Lekoueiry, Sow. Diváci: 7467.
Olomouc: Koutný – Hadaš (85. Slavíček), Malý, Sylla, Sláma – Baráth, Beran – Ghali (46. Šíp), Růsek, Šturm – Kliment. Trenér: Janotka.
Lausanne: Letica – Soppy, Mouanga, Sow, Fofana – Custodio (62. Lekoueiry), Roche, Beloko (54. Mollet) – Diakité – Janneh (62. Traoré), Butler-Oyedeji (81. Bergvall). Trenér: Zeidler.
Alkmaar zahájil vyřazovací fázi porážkou s Noahem, Šín zůstal na lavičce
Alkmaaru prohrál v Arménii s Noahem 0:1. Český záložník Matěj Šín zůstal na lavičce nizozemského týmu. Zrinjski Mostar remizoval s Crystal Palace 1:1 a Poznaň zvítězila v Tampere nad Kuopiem 2:0.
Jednadvacetiletý Šín v poslední době bojuje o místo v sestavě nizozemského celku a na trávník se nedostal. V základní jedenáctce Alkmaaru nechyběl útočník Parrott, který Irsku pěti góly v závěrečných dvou zápasech ve skupině vystřílel postup do baráže o postup na mistrovství světa. Také v semifinále play-off v pražském Edenu by měl patřit k oporám soupeře české reprezentace.
Jedinou branku zápasu vstřelil po přestávce domácí Ambarcumjan. Hosté byli blízko k vyrovnání, ale Parrott dvakrát trefil tyč.
Anglický zástupce Crystal Palace se ujal v Mostaru vedení, těsně před přestávkou se prosadil Sarr. Jeden z favoritů soutěže se však vítězství nedočkal, ve druhém poločase vyrovnal Abramovič.
Polský mistr Lech Poznaň v posledním utkání ligové fáze zvítězil 2:1 v Olomouci a i tentokrát na hřišti soupeře uspěl. Kozubal se trefil na začátku zápasu a ve 12. minutě Kuopio oslabil vyloučený Luyeye-Lutumba. Ještě do přestávky přidal druhou branku Ismaheel a Poznaň si vytvořila před odvetou slušný náskok.
Výsledky úvodních zápasů 1. kola vyřazovací fáze Konferenční ligy
Zrinjski Mostar – Crystal Palace 1:1 (0:1)
Branky: 55. Abramovič – 44. Sarr.
Kuopio – Lech Poznaň 0:2 (0:2)
Branky: 9. Kozubal, 41. Ismaheel. ČK: 12. Luyeye-Lutumba (Kuopio).
Noah – AZ Alkmaar 1:0 (0:0)
Branka: 53. Ambarcumjan.
