Ani změna trenéra zatím nepomohla fotbalistům Dukly z posledního místa tabulky první fotbalové ligy. Na něm ji podrželi hráči Bohemians, kteří je v úvodním zápase nedělního programu 23. kola porazili na svém stadionu 1:0 gólem Aleše Čermáka z penalty. Poprvé pod trenérem Ondřejem Smetanou hrál ostravský Baník a gólu se fanoušci proti Mladé Boleslavi nedočkali. Tři body z Teplic veze za výhru 3:1 Olomouc.
Trápení Dukly nekončí
Trenér Šustr udělal v základní sestavě Dukly v porovnání se svojí premiérou v minulém kole proti Zlínu pět změn, ale moc to nepomohlo. Domácí byli aktivnější ve všech ukazatelích a byli daleko nebezpečnější.
Vršovickému celku pomohl k rozhodujícímu gólu hostující Čermák, který v šestnáctce nesmyslně udeřil do obličeje Sakalu. Sudí Berka se šel na pokyn videorozhodčího podívat k monitoru a nařídil pokutový kop. Míč si vzal Čermák, při exekuci si poskočil ve stylu Itala Jorginha a poslal míč po zemi přesně k tyči.
Trenér Šustr pak začal na hřiště posílat další ofenzivní hráče a hosté se snažili víc útočit. K vyrovnání se však nedopracovali a potvrdili, proč mají se 14 brankami nejhorší útok soutěže. A zatímco Bohemians, kteří vyhráli podruhé za sebou a teprve potřetí v sezoně doma, se posunuli na desáté místo, poslední Dukla na výhru čeká marně už deset zápasů.
Sigmě stačil k výhře poločas
Olomouci chyběl na lavičce trenér Janotka, který si odpykal trest za čtyři žluté karty. A Severočeši inkasovali už v sedmé minutě. Slámův přizvednutý centr se ve vápně odrazil ke Slavíčkovi, jenž zblízka zakončil spolupráci olomouckých krajních beků a zaznamenal první ligový gól v kariéře.
Odpovědět mohl Nyarko, zpoza vápna orazítkoval tyč. Místo vyrovnání to bylo po čtvrthodině o dvě branky. Večerka chtěl hlavou přiťuknout míč Trmalovi, jeho úmysl ale vystihl Jásir, šikovně si nadhodil vyběhnutého brankáře a druhým dotykem skóroval do odkryté sítě.
Domácí do konce první půle zahrozili pouze dvěma dalekonosnými ranami Bílka a Zlatohlávka, Koutný byl v obou případech připraven. Sigma byla výrazně efektivnější. V 36. minutě Sejkův centr z pravé strany prolétl malým vápnem a Ghalimu stačilo uklidit míč z metru do brány.
Teplický kouč Frťala udělal do druhého poločasu tři změny a po hodině hry vypotřeboval další dvě střídání, jeho mužstvo se však dál trápilo. Za vytrvalého deště už jen v 75. minutě Pulkrab hlavou zužitkoval centr Daniela Marečka a zkorigoval stav na konečných 1:3.
Nový trenér zatím Baník neprobudil
Trenér Smetana neudělal v základní sestavě Baníku žádnou revoluci, pouze rozestavením vsadil víc na jistotu a místo vykartovaného Planky se dostal do hry Buchta a po trestu se vrátil Chaluš.
Domácí v prvních 10 minutách přenechali iniciativu soupeři. Boleslav hrála s míčem na útočné polovině, ale první velkou možnost měl Baník. Kričfaluši vysunul ve 14. minutě Buchtu, který proběhl za obranu a jeho střelu zlikvidoval až brankář Floder.
Tím byl však výčet vyložených příležitostí na dlouho vyčerpán. Až těsně před poločasem měli dvě šance hosté, ale ani oni je nevyužili.
Opatrný ráz utkání nepominul ani s postupujícím časem. I začátek druhého poločasu opticky patřil středočeskému týmu. Velkým nebezpečím zaváněl brejk Johna, jenže místo střely ještě přihrál a přihrávku pokazil.
Ostrava mohla udeřit zničehonic. Po centru Bouly dopravil balon do sítě v 66. minutě Gning, ale pomohl si přitom rukou a branka neplatila. Vzápětí měl senegalský útočník Baníku stoprocentní šanci po přihrávce Holzera, z osy hřiště však sám před Floderem vystřelil nad. Závěrečná dvacetiminutovka už nic zajímavého nepřinesla.
Výsledky 23. kola první ligy
Bohemians Praha 1905 – Dukla Praha 1:0 (0:0)
Branka: 61. A. Čermák z pen. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Slavíček – Petřík (video). ŽK: Hunal, Černák (oba Dukla). Diváci: 5202.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec (69. Kukučka) – Kareem, Sakala, Smrž, Havel – A. Čermák (90.+3 Hrubý) – Matoušek (69. Zeman), Ristovski (84. Hilál). Trenér: Veselý.
Dukla: Bačkovský – Hašek, Hunal, Traoré, Penxa (80. Kroupa) – Hanousek (62. Žitný), Gaszczyk (69. Diallo) – Černák (62. Unušič), M. Čermák, Gilbert (69. Kreiker) – Milla. Trenér: Šustr.
Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Nehasil – Kříž, Šůma – Rouček (video). ŽK: Kohút – Macek, Buryán. Diváci: 7530.
Ostrava: Jedlička – Chaluš, Kričfaluši, Pojezný – Bewene (63. Rusnák), Boula, Kohút, Holzer (73. Plavšič) – Buchta (46. Kante), Jurečka – Gning (73. Pira). Trenér: Smetana.
M. Boleslav: Floder – Mareš, Karafiát, Hybš – Kostka, Kozel (76. Lehký), Macek, Šubert – Ševčík (63. Langhamer), Kabongo (76. Buryán), John (76. Pech). Trenér: Majer.
FK Teplice – Sigma Olomouc 1:3 (0:3)
Branky: 75. Pulkrab – 7. Slavíček, 15. Jásir, 36. Ghali. Rozhodčí: Orel – Machač, Matoušek – Adámková (video). ŽK: Náprstek – Sláma. Diváci: 2527.
Teplice: Trmal – Jakubko, Halinský, Večerka (46. Fully) – Švanda (46. Riznič), Bílek (61. Jukl), Kodeš, Radosta – Zlatohlávek (72. D. Mareček), Kozák (46. Náprstek) – Nyarko (61. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Olomouc: Koutný – Slavíček, Sylla, Elbel, Sláma (46. Hadaš) – Baráth (69. Spáčil), Janošek (90.+2 Malý) – Jezierski (65. Růsek), Sejk, Ghali (46. Mikulenka) – Jásir (65. Grgič). Trenér: Gregovský.
Slavia Praha – Slovan Liberec 1:0 (0:0)
Branka: 59. Chorý z pen. Rozhodčí: Pechanec – M. Vlček, Kotalík – Kocourek (video). ŽK: Holeš, Chorý, Chaloupek, Sadílek, Trpišovský (trenér) – Kayondo, Kováč (trenér), Vávra (asistent trenéra). Diváci: 18 036.
Slavia: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Isife (90.+3 Zima), Schranz (69. Oscar), Sadílek, Jurásek – Suleiman (76. Cham) – Chytil (69. Sanyang), Chorý (90.+3 Prekop). Trenér: Trpišovský.
Liberec: Koubek – Icha, Masopust, N’Guessan, Kayondo (69. Koželuh) – Stránský, Diakité (82. Lexa) – Dulay (61. Soliu), Mahmic, Hodouš (68. Juliš) – Mašek (82. Letenay). Trenér: Kováč.
FK Jablonec – MFK Karviná 1:0 (0:0)
Branka: 57. Nebyla. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš – Rouček (video). ŽK: Souček, Nebyla, Hollý – Prebsl, Lapeš, Kačor, Jarolím (trenér). Diváci: 1843.
Jablonec: Mihelak – Souček (56. Okeke), Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla (90. Zorvan), Sedláček, Sobol – Alégué (71. Malenšek), Hollý (90. Cedidla) – Jawo (71. Puškáč). Trenér: Kozel.
Karviná: Lapeš – Chytrý (88. Condé), Camara, Prebsl, Fleišman (88. Křišťan) – Štorman, Labík – Ayaosi, Kačor (88. Konate), Šigut – Ezeh (63. Samko). Trenér: Jarolím
1. FC Slovácko – FK Pardubice 2:0 (1:0)
Branky: 30. Suchan, 89. vlastní Solil. Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Zelinka (video). ŽK: Tetour – Jelínek, Patrák. Diváci: 2093.
Slovácko: Heča – Ndefe (90.+1 Šviderský), Rundič, Stojčevski – Reinberk (60. Huk), Kostadinov, Tetour (77. Marinelli), Blahút – Havlík, Suchan (77. Horák), Juroška (60. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
Pardubice: Charatišvili – Noslin, Konečný, Hamza (46. Kopásek) – Godwin (46. Solil), S. Šimek (18. Jelínek), Hlavatý, Mahuta – Tanko, Botos (71. Vecheta), Smékal (83. Patrák). Trenér: Trousil.
FC Hradec Králové – FC Zlín 0:0
Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka – Petřík (video). ŽK: Trubač, Dancák – Nombil, Motal (asistent trenéra), Světlík (vedoucí týmu). Diváci: 3764.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Kučera, Dancák, Trubač (75. Čmelík), Horák – Pilař (75. van Buren), Vlkanova – Regža (64. Hodek). Trenér: Horejš.
Zlín: Dostál – Křapka, Jugas (79. Černín), Kolář, Fukala (46. Ulbrich) – Nombil, Didiba – Kopečný, Petruta (89. Koubek), Machalík – Poznar (65. Kanu). Trenér: Červenka.