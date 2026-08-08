Vítek definitivně opouští Manchester United, nově patří Middlesbrough

Další český brankář zůstává v Anglii, přesto mění adresu. Po Antonínu Kinském, jenž podepsal vylepšený kontrakt v Tottenhamu, setrvá na Britských ostrovech také talentovaný Radek Vítek. Dvaadvacetiletý gólman po šesti letech přestoupil z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough, částka může s bonusy vzrůst na čtrnáct milionů liber.
Podle britských médií zaplatí Middlesbrough sedm milionů liber, přičemž s bonusy se může částka vyšplhat až na dvojnásobek (395 milionů korun). Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35 procent z dalšího přestupu.
„Je to pro mě nová výzva. Další krok v mé kariéře, navíc s přestupem. Takže jsem nadšený. Doufám, že každý je natěšený na nadcházející sezonu jako já. A snad se nám povede docílit toho, co všichni chceme,“ řekl Vítek k vysněnému postupu do Premier League. „Zdejší projekt je velmi působivý, zřetelně tu vidíte ambice a to, kam chce klub směřovat. Mám radost, že jsem toho součástí,“ dodal vsetínský rodák.
Olomoucký odchovanec Vítek odešel do Manchesteru v roce 2020 jako šestnáctiletý. Za A-tým rudých ďáblů téměř dvoumetrový brankář nikdy v soutěžním zápase nechytal, od roku 2024 byl na hostováních ve čtvrté lize v Accringtonu, v Linci a v minulém ročníku v druholigovém Bristolu. V tamním klubu se mu dařilo a fanoušci i spoluhráči ho vyhlásili nejlepším hráčem sezony.
Zatímco Bristol byl v minulé sezoně druhé anglické ligy dvanáctý, Middlesbrough sahalo po postupu do Premier League. Dostalo se až do finále play-off, v němž prohrálo 0:1 s Hullem. A o návrat do elitní ligy, v níž hrálo naposledy v roce 2017, se bude tým ze severovýchodu Anglie pokoušet znovu. Sezona Championship odstartuje příští týden.
Bývalý mládežnický reprezentant Vítek je druhým českým brankářem, jenž v tomto týdnu změnil dres v Anglii. Z portugalské Bragy do elitní Premier League přestoupil v pondělí o dva roky starší Lukáš Horníček, za něhož Newcastle zaplatil 30 milionů eur (asi 726 milionů korun). V anglické lize působí vedle Kinského také zástupce Liverpoolu Vítězslav Jaroš, který v minulé sezoně hostoval v Ajaxu Amsterdam.