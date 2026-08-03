Newcastle koupil Horníčka a udělal z něj třetího nejdražšího českého fotbalistu

Lukáš Horníček mění Portugalsko za Anglii. Český brankář přestoupil za třicet milionů eur z Bragy do Newcastlu, kde podepsal pětiletý kontrakt. Stal se tak třetím nejdražším tuzemským fotbalistou v historii.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Vysokého Mýta o víkendu odletěl do tréninkového kempu Newcastlu ve Španělsku, aby dokončil transfer poté, co klub aktivoval jeho výstupní klauzuli. „Posledních pár dní bylo jako emotivní horská dráha. Od chvíle, kdy jsem se o přestupu dozvěděl poprvé. A teď jsem moc šťastný, že jsem tady,“ řekl český reprezentant.
Přestupovou částkou Horníček vyrovnal na třetím místě obránce a reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího, jenž se po konci sezonního hostování a aktivaci opce definitivně přesunul z Girony do Wolverhamptonu. Na druhém místě se drží Patrik Schick, ten se za 42 milionů eur přesunul ze Sampdorie Janov do AS Řím v roce 2017. V čele žebříčku je nadále Pavel Nedvěd, který jako hráč Lazia posílil v roce 2001 Juventus za 45 milionů eur.
„Je to skvělá příležitost v nové lize, ze které se moc těším. Od prvního okamžiku, kdy jsem sem přišel, jsem se dočkal fantastického přijetí a opravdu jsem cítil vřelost klubu. Všichni mi skvěle pomohli se zabydlet,“ prohlásil Horníček. „Vím, že Newcastle je obrovské fotbalové město s 52 000 fanoušky na St. James’ Parku, kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru a každý zápas posouvají tým dopředu. Nemůžu se dočkat, až si před nimi zahraji,“ dodal.
Newcastle podle BBC sledoval Horníčkův progres, když si s Bragou na cestě do semifinále Evropské ligy připsal sedm čistých kont, což bylo nejvíce v celé soutěži. V portugalské lize navíc podle statistik Opty patřil k nejlepším gólmanům v rozehrávce – v úspěšných přihrávkách byl druhý a v přesnosti přihrávek čtvrtý.
Sportovní ředitel Newcastlu Ross Wilson uvedl, že Horníčkův „pokrok byl v posledních letech pozoruhodný“. „Pevně se etabloval jako jeden z nejlepších mladých brankářů v Evropě,“ řekl. „Věděli jsme, že po všem, čeho v minulé sezoně dosáhl, nebude nouze o kluby, které by o Lukáše měly zájem. Ale rychle se ukázalo, jak moc chce být součástí toho, co tady budujeme,“ dodal Wilson.
Čtyřiadvacetiletý Horníček je odchovancem Pardubic, odkud v sedmnácti letech zamířil rovnou do Bragy. Podle webu iSport.cz by měli Východočeši inkasovat přibližně 15 procent z přestupní částky, takže by mateřský klub mohl vydělat až kolem 100 milionů korun. Horníček byl součástí národního týmu na letošním mistrovství světa, v Severní Americe si ale nezachytal. Za českou reprezentaci nastoupil jednou, debut si připsal proti Kosovu před odletem na šampionát.