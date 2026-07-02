MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Průvodce MSProgram a výsledkySestřihyAZ kvíz
Fotbal

Anderson se stal se nejdražším britským fotbalistou, míří z Nottinghamu do Manchesteru City


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Elliot Anderson se stal nejdražším britským fotbalistou v historii. Manchester City za třiadvacetiletého záložníka podle médií zaplatil Nottinghamu 116 milionů liber (3,27 miliardy korun). Anderson tak překonal Judea Bellinghama, za kterého Real Madrid v roce 2023 poslal Borussii Dortmund 115 milionů liber.

Anderson je i nejdražší posilou v historii bohatého klubu, který tradičně těží ze štědré podpory majitelů ze Spojených arabských emirátů.

Dosud jí byl Jack Grealish, jenž v roce 2021 přišel z Aston Villy za 100 milionů liber (tehdy téměř tři miliardy korun).

V historii Premier League stál víc pouze švédský útočník Alexander Isak, za něhož Liverpool zaplatil loni Newcastlu 125 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun).

Anderson je nyní s anglickou reprezentací na mistrovství světa. Lékařskou prohlídku před uzavřením přestupu podstoupil v Kansasu. „Formality budou dokončeny po jeho návratu do Anglie,“ uvedlo vedení City v prohlášení.

Za Nottingham odehrál Anderson dvě sezony, předtím nastupoval v anglické lize za Newcastle. V reprezentačním A týmu má loňský vítěz mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku odehráno 13 utkání.

Související články

Kinský podepsal v Tottenhamu víceletou smlouvu. Cítím od klubu důvěru, radoval se

30. 6. 2026

Kinský podepsal v Tottenhamu víceletou smlouvu. Cítím od klubu důvěru, radoval se

Guardiolu nahradí v Manchesteru City bývalý trenérský kolega Maresca

29. 6. 2026

Guardiolu nahradí v Manchesteru City bývalý trenérský kolega Maresca
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.