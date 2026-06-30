Kinský podepsal v Tottenhamu víceletou smlouvu. Cítím od klubu důvěru, radoval se

Spekulace o konci Antonína Kinského v Tottenhamu jsou vyvráceny. Český fotbalový gólman naopak s anglickým celkem podepsal víceletý kontrakt, ten původní mu přitom měl vypršet až v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Guglielma Vicaria by měl být dokonce brankářskou jedničkou, krýt záda mu bude slovenská posila Martin Dúbravka.
„Mám radost, cítím od klubu důvěru. Když jsem před 18 měsíci přišel, chtěl jsem se poprat o místo, abych mohl tenhle dres nosit každý týden. Už se nemůžu dočkat toho, co nás společně čeká v následujících měsících a letech,“ uvedl Kinský po podpisu smlouvy.
Kinský přestoupil do Tottenhamu před rokem a půl z pražské Slavie za částku kolem 12,5 milionu liber (tehdy zhruba 379 milionů korun). Po nadějném začátku angažmá jeho pozice oslabila a přes Vicaria se takřka nedostával do brány. Na konci uplynulé sezony měl Ital zdravotní problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šanci a třiadvacetiletý gólman spolehlivými výkony pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League.
„Toni byl během posledních sedmi ligových zápasů neuvěřitelný, byl naprosto klíčovým hráčem. Jsem nadšený, že spojil svou budoucnost s klubem. Novou smlouvu si zasloužil nejen svými výkony, ale i profesionálním přístupem a touhou neustále se zlepšovat. Stále je to mladý brankář s velkým potenciálem, v Tottenhamu se může stát jedním z nejlepších gólmanů Evropy,“ řekl De Zerbi.
Ještě v polovině března to přitom vypadalo, že Kinského angažmá v Tottenhamu je u konce. Pod tehdejším trenérem Igorem Tudorem dostal šanci v utkání Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid, po velkých chybách ale byl už v 17. minutě vystřídán za stavu 3:0 pro domácí, kteří nakonec zvítězili 5:2. Bývalý brankář Pardubic nebo Vyškova odchytal za „Kohouty“ zatím 20 soutěžních utkání a udržel šest čistých kont.