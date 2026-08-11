Vindahl zamířil ze Sparty na roční hostování do Sampdorie Janov

V posledních měsících už neměl pozici jedničky, a tak zvolil jiné angažmá. Fotbalisty Sparty opustil brankář Peter Vindahl. Osmadvacetiletý Dán zamířil na roční hostování bez opce do italské druholigové Sampdorie Janov. Vindahl působil na Letné od léta 2023, kvůli zranění od února nechytal.
Vindahl se po příchodu do Sparty ihned stal brankářskou jedničkou a s týmem v první sezoně získal double za vítězství v lize a domácím poháru. V následujícím ročníku 2024/25 pomohl letenskému mužstvu k návratu do hlavní fáze Ligy mistrů po 19 letech.
Pozici brankáře číslo jedna zastával i v minulé sezoně, než si v únorovém ligovém duelu s Hradcem Králové poranil chodidlo a musel vystřídat. Místo přenechal tehdejšímu náhradníkovi Jakubu Surovčíkovi a čtyřiadvacetiletý slovenský gólman od té doby v soutěžním zápase nikoho mezi tyče nepustil.
V červnu Sparta přivedla třiadvacetiletého maďarského brankáře Krisztiána Hegyiho. Vindahl aktuálně již doléčil své zranění a míří do druhé italské ligy. V minulosti chytal také za dánský Nordsjaelland, Alkmaar a druholigový Norimberk. V české lize si dosud za Spartu připsal 90 startů a 27 čistých kont.
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