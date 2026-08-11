Spartu čeká odveta v Lyonu, napraví kolaps z Boleslavi? Priske: Věřím, že jim můžeme ublížit

Z Mladé Boleslavi přijeli fotbalisté Sparty jako spráskaní psi a hned je čeká těžký soupeř v podobě odvety 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu. Těžko pomýšlet na to, že by trenér Brian Priske udělal stejnou chybu jako v sobotu, kdy do sestavy zařadil hráče z lavičky, kteří duel proti Boleslavi nezvládli. Sparta má ve 3. předkole k dobru vítězství 2:1 z Letné. Postupující narazí na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul – Sturm Štýrský Hradec, vyřazeného čeká základní fáze Evropské ligy.
Letenští využili nerozehranosti soupeře a zdolali Olympique v pohárech na sedmý pokus poprvé. Sparta doma uspěla díky aktivnímu stylu, který by mohl vést k úspěchu také v odvetě. „Uhráli jsme dobrý výsledek, ale u nich musíme velmi dobře bránit a být i na míči. Věřím, že jim můžeme ublížit a vytvoříme si nějaké gólové šance,“ řekl trenér Brian Priske.
Po úterní euforii přišlo o víkendu velké zklamání. Kouč udělal sedm změn v základní sestavě a Sparta si ve třetím ligovém kole připsala již druhou porážku. „Zápas v Boleslavi se hrubě nepovedl nám všem. Musíme na sebe vzít zodpovědnost a co nejdříve to napravit, protože to nebyl výkon hodný Sparty,“ uvedl záložník Roman Macek.
Záložník Adam Karabec v minulé sezoně v Lyonu hostoval a může spoluhráče informovat, co je tam čeká. „Odveta pro nás bude určitě těžší. Ale jedeme do Lyonu s velmi dobrým výsledkem. Doma se nikdo nebál, každý odvedl fantastickou práci. Když budeme hrát stejně, tak si myslím, že postup je určitě reálný,“ uvedl pražský rodák.
„Pro nás je výsledek prvního zápasu hrozně důležitý tím, že nám dodal velké sebevědomí, že můžeme hrát takové zápasy a můžeme je odehrát na takové úrovni. Hlavní je, jakým stylem jsme si výhru zajistili,“ dodal Karabec.
Předpokládané sestavy utkání Lyon – Sparta
Předpokládané sestavy utkání Lyon – Sparta
Lyon: Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann, Tolisso – Nuamah, Fofana – Openda.
Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes.
Sparta při své poslední účasti v Lize mistrů v předminulé sezoně vydělala na prémiích od UEFA 738 milionů korun. V bitvě o zlatý poklad se už musí obejít bez Lukáše Haraslína, Jana Kuchty a Petera Vindahla, kteří míří do zahraničních klubů.
Také Olympique hraje o hodně. Je ve složité finanční situaci a postup do lukrativní soutěže by mu pomohl z nejhoršího. „Postup bude těžký, ale ne nemožný. Bude to možné, jelikož nastoupíme doma a poženou nás fanoušci. Je pravda, že do toho budeme muset dát víc a víc se soustředit na obranu než na Spartě. Musíme i lépe napadat. Určitě máme na víc. Jsem přesvědčený, že to dokážeme,“ uvedl trenér Paulo Fonseca. V Praze mu kvůli zranění chyběl český reprezentant Pavel Šulc a ani tentokrát hrát nebude.