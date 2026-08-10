Šulc nepomůže Lyonu ani v odvetě. Čekám boj do poslední minuty, řekl Fonseca

Ani v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů nenastoupí Pavel Šulc za fotbalisty Lyonu proti Spartě. Trenér Olympique Paulo Fonseca pětadvacetiletého ofenzivního záložníka uvedl mezi absentujícími hráči, zároveň ale řekl, že by po zranění měl už brzy hrát. Portugalský kouč také tvrdil, že jeho tým je lépe připravený než před týdnem v Praze, kde prohrál 1:2.
Český reprezentant ve službách francouzského týmu po účasti na letním mistrovství světa v Americe nastoupil za Lyon jako střídající hráč pouze do jednoho přípravného utkání a v poslední době měl problémy s kolenem. Chyběl i v úvodním zápase na Letné.
„Abychom vykompenzovali absence Pavla a Madse (Bidstrupa), máme v týmu další hráče. Na druhou stranu Pavel i Mads budou brzy k dispozici,“ řekl Fonseca na tiskové konferenci. Kromě toho v minulém týdnu nevyloučil, že by Šulc mohl Olympique opustit. Nyní to však na přestup české opory do jiného klubu nevypadá.
Lyon se v úterní odvetě pokusí odvrátit hrozbu překvapivého vyřazení. Olympique na rozdíl od Sparty ještě nevstoupil do domácí ligy a úvodní zápas na Letné byl jeho prvním soutěžním zápasem v sezoně.
„Mužstvo má velkou motivaci, tento týden jsme dobře pracovali a trénovali. Zanalyzovali jsme si minulý zápas a zapracovali jsme na věcech, kde jsme selhali. Tým je připravený lépe,“ mínil Fonseca.
Je přesvědčený, že Sparta podá v úterý podobný výkon jako před týdnem. „Očekávám stejnou kvalitu, není to snadný soupeř. Jsou technicky silní, s rychlými hráči na křídlech. Očekávám agresivní tým, který nebude spoléhat jen na to, že udrží náskok,“ řekl Fonseca.
„Je těžké si představit, že sem přijedou jen bránit. Možná budou opatrnější, ale určitě nebudou chtít hrát pasivně. Víme, že musíme vyhrát. Musíme dát první gól. Myslím, že to bude boj až do poslední minuty,“ konstatoval třiapadesátiletý Portugalec.