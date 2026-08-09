Fotbal

Druhá porážka na startu sezony je v boji o titul problém, připustil Priske


před 18 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po porážce Sparty 0:2 v Mladé Boleslavi nedokázal Brian Priske říct, jestli sedm změn v základní sestavě byla chyba. Druhá prohra za úvodní tři ligová kola je však samozřejmě problém v předpokládaném boji o titul, připustil devětačtyřicetiletý dánský kouč Sparty.

Sparta v úterý zaujala doma na Letné aktivním výkonem, díky němuž v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů porazila Lyon 2:1. Rotace sestavy před úterní odvetou ve Francii se jí ovšem v Mladé Boleslavi nevyplatila, po prohře v prvním kole v Brně s nováčkem Zbrojovkou venku znovu zaváhala.

„Určitě je správná otázka, jestli sedm změn v základní sestavě nebyla chyba. Nejsme to schopní nikdy vyhodnotit, ale byla to jedna z prvních myšlenek, co jsem měl. Výkon nebyl dostatečně dobrý,“ řekl Priske.

Sparta před sezonou tradičně vyhlásila útok na titul. Pokud však Slavia v neděli doma porazí Pardubice, budou Letenští na rivala a úřadujícího šampiona ztrácet hned na začátku ročníku šest bodů. „Druhá porážka na startu sezony je samozřejmě v boji o titul problém,“ uznal Priske.

Sparta za první poločas ani jednou nevystřelila a dvakrát inkasovala. Kouč po pauze hned čtyřikrát střídal, zápas už ovšem nezachránil. „Pokud jde o hráče, myslím, že jsme dostali hodně odpovědí. Bylo by lepší dostat je v zápasech, které bychom vyhráli. Dostali jsme odpovědi nejen od nových hráčů v základní sestavě, ale i od těch, kteří nastoupili proti Lyonu. Nejhorší zprávou z utkání je obecně málo kvality,“ uvedl dánský trenér.

Po výhře nad Lyonem bylo mužstvo na koni, sobotní porážka však před odvetou může hráče srazit dolů. „Lyon teď ještě vůbec nemám v hlavě. Přemýšlím o týmu a jak se musíme zlepšit. Také liga je to, o co jde. Musíme hrát lépe a je úplně jedno, jestli máme nový tým a nové hráče. Musíme být prostě daleko lepší a podávat lepší individuální výkony,“ řekl rodák z Horsensu.

Také sparťanští hráči byli sebekritičtí. „Rozhodlo, že v první půli jsme byli absolutně impotentní v poslední třetině hřiště. Všichni jsme si představovali start sezony jinak, už máme dvě prohry,“ řekl obránce Jaroslav Zelený. „Na druhou stranu je trochu štěstí v tom, že je teprve začátek a máme celou sezonu na to to napravit a dohánět. Máme jen tři body a dostali jsme šest gólů, to je špatné. Musíme s tím začít něco dělat,“ uvedl účastník letního mistrovství světa.

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