Fotbal

Villarreal se první výhry v sezoně opět nedočkal


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Villarreal se ani v 5. kole španělské ligy nedočkal první soutěžní výhry v sezoně. Soupeř Slavie v Lize mistrů, který se koncem listopadu představí v Edenu, podlehl v dohrávce Betisu Sevilla 1:2.

Svěřenci trenéra Iňiga Péreze si v domácí lize připsali třetí prohru v řadě a se dvěma body jim patří 18. místo. Betis naopak potvrdil vydařený start ročníku a v tabulce je třetí.

Villarreal, který neuspěl ani v prvním duelu Ligy mistrů na hřišti Dortmundu, přitom do zápasu vstoupil aktivně. První dva góly domácích ještě kvůli ofsajdu neplatily, ujalo se až ve 29. minutě akrobatické zakončení Morena. Betis ale do poločasu skóre otočil díky trefám Hernándeze a Natana.

Výsledky 5. kola španělské fotbalové ligy

Celta Vigo – Málaga 1:1 (41. Jutgla – 83. Niňo), Levante – FC Barcelona 2:4 (79. Romero, 88. Brugué – 19. a 48. z pen. Yamal, 5. Espart, 90.+3 Adeyemi), Getafe – La Coruňa 1:1 (66. Terrats – 78. Aubameyang), San Sebastian – Atlético Madrid 0:3 (84. Grimaldo z pen., 90. David, 90.+5 Simeone), Villarreal – Betis Sevilla 1:2 (29. Moreno - 39. Hernández, 43. Natan).

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