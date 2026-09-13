Yamal režíroval další výhru Barcelony

Lamine Yamal se zase předvedl ve skvělém světle. Barcelona ve španělské lize i díky jeho dvěma gólům zvítězila na hřišti Levante 4:2. I po 5. kole zůstali stoprocentní a vedou tabulku s tříbodovým náskokem před Realem Madrid. Levante prohrálo po třech zápasech a v neúplné tabulce je na 13. místě.
Už v páté minutě poslal Barcelonu do vedení Xavi Espart. Devatenáctiletý obránce se za první tým svého mateřského klubu trefil poprvé. Druhý gól přidal na konci úvodní dvacetiminutovky Yamal. Stejný hráč těsně po přestávce zvýšil z penalty poté, co ho fauloval Mandí.
Levante se podařilo závěr zápasu zdramatizovat brankami Romera a Bruguého, v nastavení ale dodal hostům klid střídající Adeyemi. Německý útočník, jenž do katalánské metropole přišel v létě z Dortmundu, navázal na svůj premiérový gól v novém dresu, který vstřelil ve středu v Lize mistrů proti Feyenoordu.
La Coruňa remizovala na hřišti Getafe 1:1 a zůstala v lize neporažená. Povedený návrat mezi elitu po osmi letech řídí letní posila Aubameyang, jenž se prosadil dosud v každém kole. Gabonský útočník v 78. minutě vyrovnal na 1:1 poté, co domácí poslal do vedení Terrats.
Výsledky 5. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 5. kola španělské fotbalové ligy
Celta Vigo – Málaga 1:1 (41. Jutgla – 83. Niňo), Levante – FC Barcelona 2:4 (79. Romero, 88. Brugué – 19. a 48. z pen. Yamal, 5. Espart, 90.+3 Adeyemi), Getafe – La Coruňa 1:1 (66. Terrats – 78. Aubameyang).