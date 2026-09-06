Barcelona uštědřila lekci Valencii a osamostatnila se v čele španělské ligy

Barcelona rozstřílela domácí Valencii 5:0 a po 4. kole se osamostatnila v čele tabulky s tříbodovým náskokem na Real Madrid. Katalánci jako jediný tým La Ligy ještě neztratili ani bod, Valencia naopak potřetí v řadě prohrála a s jedním bodem je o skóre poslední.
Demolici domácích odstartoval v šesté minutě Yamal po přihrávce Fermína Lópeze, který pak ještě před pauzou zvýšil. Třetí gól přidal Raphinha opět po Lópezově asistenci. Další branky připravil Dani Olmo. Nejprve přihrál Pedrimu a v 84. minutě z jeho práce těžil znovu Yamal.
Brazilský útočník Raphinha se stal teprve druhým hráčem, jemuž se podařilo v prvních čtyřech kolech španělské ligy nastřílet šest branek. Tím prvním byl Lionel Messi, který to dokázal v sezonách 2012/13 a 2013/14.
Španělská fotbalová liga – 4. kolo:
Španělská fotbalová liga – 4. kolo:
Betis – Real Madrid 1:0 (81. Parrott), Bilbao – Atlético Madrid 3:0 (46. N. Williams, 48. Navarro, 90. Sancet), Vallecano – Santander 3:2 (43. a 47. Camello, 17. Ratiu – 4. Canales, 28. García), Villarreal – La Coruňa 2:3 (19. Pépé, 76. vlastní Traoré – 43. Cruz Luisimi, 79. Eddahchouri, 88. Aubameyang), Valencie – FC Barcelona 0:5 (6. a 84. Yamal, 22. López, 50. Raphinha, 79. Pedri), Alavés – Pamplona 5:2 (27., 51. a 68. Boyé, 36. Díaz, 90. Ibáñez – 46. a 64. z pen. Budimir), Malaga – Levante 0:0, Espaňol Barcelona – FC Sevilla 1:1 (90.+8 Fernández Sánchez – 85. Stassin).