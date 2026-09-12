Fotbal

Mbappé řídil dvěma góly výhru Realu 4:1 nad Vallecanem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Realu Madrid navázali na úterní výhru v Lize mistrů vítězstvím nad Vallecanem, čímž si pojistili druhé místo ve španělské lize. Dvěma góly zazářil Kylian Mbappé. Francouzská hvězda prvně udeřila ve 14. minutě z penalty, poté v závěrečném nastavení pojistila výhru 4:1.

Další branky týmu trenéra Josého Mourinha dali Carreras a Bellingham v prvním poločase. Hosté snížili šest minut po změně stran. Útočník Camello se trefil ve čtvrtém ligovém zápase po sobě a má šest branek, stejně jako Mbappé s Raphinhou z Barcelony, kteří jsou na děleném prvním místě tabulky střelců. Real se v neúplné tabulce posunul na druhé místo před Alavés a Sevillu. Vallecano je patnácté.

Alavés po historicky nejlepším vstupu do sezony La Ligy poprvé prohrál. Na hřišti nováčka Santanderu přišel o vedení a podlehl 1:2. Dvěma góly zápas otočil marocký útočník Jásir Zabirí, který po příchodu na roční hostování z Rennes vstřelil už pět branek a je v závěsu za nejlepšími kanonýry.

Alavés měl po čtyřech kolech deset bodů a v tabulce byl před víkendem druhý za stoprocentní Barcelonou. K další výhře měli svěřenci trenéra Quiqueho Sáncheze Florese blízko i v Santanderu, kde od 18. minuty vedli po trefě finského obránce Koskiho. Domácím se ale do poločasu podařilo srovnat a o druhém vítězství Santaderu v sezoně rozhodl v 53. minutě Zabirí druhým gólem v zápase, když ve skluzu poslal Salinasův centr do odkryté branky.

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