Vedení FIFA ztratilo důvěru, hlásí UEFA a žádá změny

Evropská fotbalová unie UEFA uvítala rozhodnutí FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň podle ní současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
„Nemůžeme takto pokračovat s tajnými plány v krátkém čase, upečenými anonymními jedinci, které by měly pro fotbal pochybný přínos. Musíme zjistit, o koho se jedná, pohnat ho k odpovědnosti,“ stojí v prohlášení UEFA, která se proti plánům šéfa FIFA Gianniho Infantina ostře vymezila a hrozila bojkotem mistrovství světa.
„V nadcházejících dnech a týdnech bude UEFA se svými svazy a v úzké spolupráci s dalšími konfederacemi zjišťovat, jak k tomu došlo. Vypracuje plán, který zajistí, že se to už nebude moci opakovat. Zkoumání by mělo být důkladné a zásadní. Žádná možnost by neměla být vyloučena,“ uvedla organizace vedená Slovincem Aleksanderem Čeferinem, jejíž kritický postoj k záměru FIFA v pátek podpořila i Fotbalová asociace ČR.
FIFA v úterý zveřejnila plán na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times byli do plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž Infantina pojí blízké přátelství.
Infantino sliboval národním svazům příspěvek 40 milionů dolarů, pokud do 19. září návrh podpoří. S plánem na další komercionalizaci fotbalu ale narazil. „Návrh byl jednomyslně zamítnut národními asociacemi UEFA a mnoha dalšími federacemi a konfederacemi po celém světě, jejichž úkolem je chránit fotbal,“ konstatovala UEFA.
Kritice podrobila i přímo šéfa FIFA. „Když Gianni Infantino v roce 2016 žádal o důvěru a hlasy, aby byl zvolen prezidentem, říkal: ‚Samozřejmě musíme být transparentní. To jsem dělal posledních 15 let svého života v UEFA. Peníze FIFA jsou vaše peníze. Musí sloužit rozvoji fotbalu a ničemu jinému. Nejsou to peníze prezidenta FIFA.‘ Žádný z těchto slibů nesplnil. Tahle nečestná a neprůhledná dohoda, kterou vymyslel a pokusil se prosadit, byla všechno, jen ne transparentní. A s rezervami přesahujícími pět miliard dolarů se mu také nepodařilo využít peníze svazů ve prospěch fotbalu,“ uvedlo vedení evropského fotbalu.
UEFA chce proto rychle jednat o změně hospodaření mezinárodní federace. „Musíme začít využívat část peněz, které leží ladem na bankovním účtu FIFA, k nastartování masového fotbalu v každé z 211 členských zemí. Nemusíme ale prodávat rodinné stříbro, abychom to zaplatili,“ konstatovala unie. „Tohle je vítězství pro celý fotbal. Ale nesmí to tím skončit. Návrh je pryč. Úkol obnovit důvěru ve FIFA teprve začal.“
Bývalý generální sekretář UEFA Infantino, který stojí v čele světového fotbalu deset let, v dubnu oznámil, že bude příští rok usilovat o zvolení na další čtyři roky.