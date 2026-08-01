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Fotbal

FIFA po vlně kritiky otočila, s plánem prodeje práv soukromým investorům už nepočítá


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Mezinárodní fotbalová federace upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům poté, co se tento záměr setkal s rozsáhlou kritikou. Oznámil to šéf FIFA Gianni Infantino.

„Po pečlivém zvážení všech stanovisek jsme dospěli k závěru, že tento projekt vyvolal natolik rozporuplné reakce, že bez ohledu na míru podpory již není v souladu s původně zamýšleným cílem,“ uvedl Infantino. „Naším cílem vždy bylo a bude sjednocovat a zlepšovat. Proto tento návrh padá.“

FIFA v úterý zveřejnila plán na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times byli do plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž Infantina pojí blízké přátelství.

Proti plánům FIFA se otevřeně postavily evropská, jihoamerická a asijská federace. Nejdále zašla UEFA, která ve čtvrtek po dohodě všech 55 členských svazů vyhlásila bojkot světových šampionátů, pokud FIFA svůj záměr uskuteční.

Infantino sliboval národním fotbalovým svazům příspěvek 40 milionů dolarů, pokud do 19. září kontroverzní návrh podpoří. S plánem na další komercionalizaci fotbalu ale narazil.

„V nadcházejících dnech a týdnech chci všechny zainteresované strany v duchu společného zájmu o naši hru znovu sjednotit a pokračovat v rozvoji fotbalu všude, zejména v těch zemích, které naši podporu nejvíce potřebují,“ uvedl Infantino v pátečním prohlášení.

FIFA argumentovala, že by peníze z prodeje práv šly do fotbalu. Infantinův blízký poradce Američan Cordeiro, jenž kvůli nesouhlasu s plánem rezignoval, uvedl, že federace má miliardové finanční rezervy a tento obchod nepotřebuje.

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