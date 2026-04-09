Vallecano pomáhá v souboji koeficientů, nad AEK Athény vyhrálo 3:0

Důležité klání v boji o klíčové desáté místo v žebříčku koeficientů. Fotbalisté Vallecana porazili v prvním utkání čtvrtfinále Konferenční ligy AEK Athény 3:0. Řecko je nyní na 11. místě hned za Českem. Matěj Šín zůstal jen na lavičce Alkmaaru při porážce 0:3 se Šachtarem Doněck. Crystal Palace zvítězil nad Fiorentinou 3:0 a Mohuč zdolala Štrasburk 2:0.
Desátá pozice v žebříčku koeficientů jako poslední zaručuje, že šampion dané země projde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů bez nutnosti absolvovat kvalifikaci. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/28. Česko už nemá na pohárové scéně žádného zástupce a potřebuje vypadnutí AEK Atény.
Jedenácté Řecko se v žebříčku přiblížilo na rozdíl zhruba půl bodu. České kluby proto potřebují, aby poslední zástupce konkurenta neuspěl. Řecko by se posunulo na 10. příčku jedině za předpokladu, že by AEK přes španělského soupeře prošel do semifinále, což mu po dnešku zaručí jen vysoká výhra v domácí odvetě. V semifinále by pak musel uhrát ještě aspoň jednu remízu.
Vallecanu se povedl začátek, ve druhé minutě otevřel skóre Maročan Achúmáš. Hosté zahodili několik velkých šancí, naopak López v nastavení prvního poločasu přidal druhou branku madridského celku. Výhru aktuálně třináctého týmu La Ligy nad lídrem řecké ligy po přestávce ještě zvýraznil Palazón z penalty.
Kapitán české reprezentace do 21 let Šín nastupuje v poslední době spíše za juniorku Alkmaaru. Přemožitel Sparty v osmifinále na neutrální půdě v Krakově uhrál bezbrankový poločas, závěr utkání však jako host Šachtaru nezvládl. Skóre otevřel Pedrinho a dvě branky přidal Alisson.
Mohuč v minulém kole vyřadila Olomouc a vítěze ligové fáze Štrasburk dnes zaskočila povedeným nástupem. V úvodní dvacetiminutovce skórovali Sano a Posch, více gólů už nepadlo.
Rovněž zástupce anglické ligy Crystal Palace v utkání s Fiorentinou do přestávky dal dva góly, o které se postarali Mateta z penalty a Mitchell. V poslední minutě utkání se trefil ještě Sarr, takže i aktuálně čtrnáctý tým Premier League půjde do odvety s tříbrankovým náskokem.
Výsledky úvodních utkání čtvrtfinále Konferenční ligy
Vallecano – AEK Athény 3:0 (2:0)
Branky: 2. Achúmáš, 45.+2 López, 74. Palazón z pen.
Šachtar Doněck – Alkmaar 3:0 (0:0)
Branky: 81. a 83. Alisson, 72. Pedrinho.
Crystal Palace – Fiorentina 3:0 (2:0)
Branky: 24. Mateta z pen., 31. Mitchell, 90. Sarr.
Mohuč – Štrasburk 2:0 (2:0)
Branky: 11. Sano, 19. Posch.