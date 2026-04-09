Hložek už trénuje a mohl by stihnout MS. Šulc se vrátí rychle

Dobrá zpráva pro Hoffenheim, ale hlavně také pro českou reprezentaci. Adam Hložek toho sice v sezoně kvůli zdraví moc nenahrál, do konce ročníku by ale ještě měl být schopen naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Dobře to vypadá i s návratem Pavla Šulce.
Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku letošní Bundesligy nastoupí.
Hložek se v poslední době opakovaně potýká se zdravotními problémy, kvůli nimž naskočil jen do tří zápasů této bundesligové sezony. Aktuálně je mimo hru od začátku ledna, kdy si na tréninku poranil lýtko.
Přišel kvůli tomu o březnové play-off o mistrovství světa, v němž reprezentace přes Irsko a Dánsko postoupila na šampionát do Severní Ameriky. Do závěrečného turnaje by ale mohl být v pořádku. Český tým odehraje první zápas skupiny v Guadalajaře 11. června tamního času.
„Adam se pomalu začleňuje do tréninku s týmem. Jsme si jisti, že v této sezoně ještě dostane nějaký herní čas,“ uvedl kouč Hoffenheimu Christian Ilzer před páteční předehrávkou v Augsburgu. Aktuálně pátý celek bundesligové tabulky absolvuje do konce sezony ještě pět kol.
Vedle toho trenér reprezentace Miroslav Koubek rozptýlil obavy, zda národní tým nepřišel pro MS o zraněného Pavla Šulce. Záložník Lyonu není zraněný vážně a vedení reprezentace si je jisté, že se úřadující fotbalista roku na trávníky rychle vrátí, uvedl kouč pro Sport.cz.