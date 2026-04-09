Měla to být penalta a červená karta, stěžoval si Flick na sporný moment

Pořádně rozladěný byl po porážce 0:2 s Atléticem Madrid v Lize mistrů kouč Barcelony Hansi Flick. Trenér katalánského velkoklubu zkritizoval výkon rozhodčího Istvána Kovácse poté, co jeho svěřenci nezahrávali penaltu za ruku ve vápně. Podle německého stratéga se měl do situace vložit videorozhodčí, navíc se mu nelíbilo ani vyloučení obránce Paua Cubarsího.
V 54. minutě za stavu 0:1 gólman Juan Musso od branky přihrál Marcu Pubillovi, který si ve vlastním vápně zastavil míč rukou a teprve poté rozehrál. Hráči Barcelony situaci ihned reklamovali, jejich stížnosti ale rozhodčí nevyslyšel. Střídající Pubillo, který v úvodním dějství nahradil zraněného Dávida Hancka, už navíc hrál se žlutou kartou. Kromě penalty se tak domácí dožadovali i jeho vyloučení, čímž by se srovnaly síly na hřišti.
„Nevím, proč nepoužili videorozhodčího. Hlavní sudí... Všichni děláme chyby, ale k čemu je VAR? Nerozumím tomu. Měla to být penalta, druhá žlutá karta, tím pádem červená, protože už jedno napomenutí měl. Stalo se přesně to, co nemělo,“ prohlásil Flick.
Protějšek německého kouče Diego Simeone viděl situaci jinak. „Je to věc zdravého rozumu. Rozhodčí to viděl tak, jak to bylo. Tedy tak, že Marc obdržel přihrávku od spoluhráče, aby rozehrál. Rozhodčí to viděl stejně jako Marc,“ uvedl pětapadesátiletý Argentinec, který Rojiblancos vede od konce roku 2011.
Barcelona v tu chvíli hrála v oslabení, jelikož v 44. minutě dostal červenou kartu Cubarsí. Devatenáctiletý bek nedovoleně zastavil Simeoneho syna Giuliana, který by jinak postupoval sám na branku. Cubarsí původně obdržel pouze napomenutí, ale Kovács ho po intervenci VAR a zhlédnutí opakovaných záběrů vyloučil. Z následného přímého kopu Julián Álvarez otevřel skóre. Pojistku přidal v 70. minutě střídající Alexander Sörloth.
„Nejsem si jistý, jestli se ho pořádně dotkl, protože míč byl za ním. Nevím. Možná to tak bylo, možná ne. Každopádně ohledně situace, kdy se balonu dotknete rukou, mám jasno,“ řekl Flick.
Atlético zvítězilo na hřišti Barcelony po 25 soutěžních zápasech poprvé od února 2006. Odveta ve španělské metropoli se odehraje v úterý. „Budeme bojovat. Semifinále se zdá daleko, ale pokusíme se do něj dostat. Máme kvalitu a hráče, kteří to můžou změnit,“ mínil barcelonský trenér.