V Konferenční lize mají do finále blíž Crystal Palace a Vallecano

Fotbalisté Crystal Palace i díky nejrychlejšímu gólu v historii Konferenční ligy zvítězili v úvodním semifinále na hřišti Šachtaru Doněck 3:1. Blíž ke květnovému finále v Lipsku má i Vallecano, které zdolalo doma Štrasburk 1:0. Odvety jsou na programu za týden, finále v Lipsku se odehraje 27. května.
Crystal Palace otevřel skóre v Krakově, kde Šachtar hraje poháry kvůli ruské agresi na Ukrajině, už po 21 vteřinách hry nejrychlejší brankou v historii soutěže. Na konci povedené kombinační akce stál Sarr. Senegalský reprezentant se osmou trefou v sezoně Konferenční ligy dotáhl v čele tabulky střelců na Ishaka (Poznaň) a Mouandilmadjiho (Samsunspor). Dosud padl v soutěži gól nejdříve po 32 sekundách.
Po změně stran vyrovnal Očeretko, jenže poté vrátil hostům vedení Kamada a v 84. minutě zvýraznil jejich výhru střídající Larsen. Londýnský tým má nakročeno k tomu, aby hned při své premiérové pohárové účasti došel až do finále.
První zápas zvládlo lépe i Vallecano. O jediný gól v Madridu se postaral hlavou útočník Alemao. Španělský celek doma v sezoně Konferenční ligy vyhrál šesté ze sedmi utkání. Také Štrasburk se bude spoléhat na vlastní stadion, kde v tomto ročníku soutěže v šesti duelech ještě neprohrál. Ve čtvrtfinálové odvetě doma rozdrtil 4:0 přemožitele Olomouce Mohuč, přestože v úvodním zápase v Německu podlehl 0:2.
Výsledky úvodních utkání semifinále Konferenční ligy
Šachtar Doněck – Crystal Palace 1:3 (0:1)
Branky: 48. Očeretko – 1. Sarr, 58. Kamada, 84. Larsen. Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Očeretko, Tobías, Henrique – Pino, Canvot.
Šachtar: Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Očeretko (83. Nazaryna) – Santana, Pedrinho (74. Bondarenko), Gomes (65. Silva), Eguinaldo (74. Newerton) – Elias (83. Traoré). Trenér: Turan.
Crystal Palace: Henderson – Canvot, Lacroix, Richards – Mitchell, Kamada (90. Lerma), Wharton, Muňoz – Pino (73. Johnson), Mateta (65. Larsen), Sarr. Trenér: Glasner.
Vallecano – Štrasburk 1:0 (0:0)
Branka: 54. Alemao. Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis (všichni Lit.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Ciss, Achúmáš, Lejeune, Cárdenas (mimo hřiště) – Murábet, Emegha, Chilwell, Moreira, Oyedele.
Vallecano: Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón (88. Camello), Valentín, López (90.+4 Gumbau) – Achúmáš, Alemao (64. Díaz), De Frutos (88. Espino). Trenér: Pérez.
Štrasburk: Penders – Högsberg, Omobamidele, Chilwell – Ouattara, Doukouré, Murábet (90.+5 Oyedele), Moreira – Enciso – Emegha (84. Nanasi), Godo (67. Amo-Ameyaw). Trenér: O'Neil.