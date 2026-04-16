Šínův gól Alkmaar v Konferenční lize neudržel

Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck. Jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí. Uspěli naopak hráči Štrasburku, kteří v odvetě deklasovali 4:0 Mohuč. Dál jdou i Vallecano a Crystal Palace.
Alkmaar před nedělním finále Nizozemského poháru proti Nijmegenu nastoupil bez obvyklých opor, Šín tak poprvé v soutěži dostal šanci od začátku. Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.
V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči. Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.
Ve zbývajících třech dnešních duelech sahali domácí po obratu dvojzápasu, podařilo se to ale jen Štrasburku proti Mohuči. Vítěz ligové fáze smazal manko 0:2 z úvodního utkání ještě do poločasu. V 66. minutě neproměnil Emegha penaltu, chvíli nato ale skóroval Enciso, jenž právě Emeghovi připravil záhy pojistku.
Obratu byl blízko i AEK Atény, který před týdnem prohrál na hřišti Vallecana 0:3. Po dvou gólech Ziniho a Marinově penaltě bylo v 51. minutě vyrovnáno, po hodině hry ale kapitán Palazón přímočarou akcí přece jen rozhodl ve prospěch španělského celku. Rayo se probojovalo do semifinále při teprve druhé účasti v evropských pohárech.
Totéž se dokonce na první pokus podařilo Crystal Palace, který měl rovněž do odvety náskok 3:0. Ten ještě navýšil Sarr, Fiorentině tak nestačily ani dva góly a obrat v utkání. Trefili se Gudmundsson z penalty a Ndour střelou zpoza vápna. Itálie nebude mít zástupce v semifinále ani v jednom ze tří evropských pohárů.