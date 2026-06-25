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Fotbal

Ujíždí nám vlak, říká Poborský. Musíme s tím začít něco dělat, dodává Kadlec


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Moc optimisticky nevidí současný český fotbal jeho legendy. Karel Poborský a Michal Kadlec, kteří jsou v zámoří na světovém šampionátu v roli expertů České televize, byli na Aztéckém stadionu v Mexiku i při porážce 0:3 s tamní reprezentací, která ukončila českou účast na šampionátu. Po ní Poborský konstatoval, že českému fotbalu ujíždí vlak a už nejsou vidět ani koncová světla.

Česká reprezentace se na mistrovství světa představila po 20 letech, její výkony však byly velkým zklamáním. V závěrečném utkání nedokázala situaci zachránit.

„Turnaj nás vůbec netrefil v dobrém rozpoložení. Na posledním Euru se dalo trochu mluvit o smůle. Tady nám vypadlo i fyzično, ani taktická stránka nebyla dobrá, sestavu jsme pořád hledali. Šampionát nás svlékl donaha. Musíme začít něco dělat, protože českému fotbalu ujíždí vlak a už pomalu nevidíme ani koncová světla,“ řekl fotbalista, který si zahrál i za Manchester United a lisabonskou Benficu.

Druhý expert ČT sport v dějišti Michal Kadlec se s ním shodoval. „První poločas byl jakžtakž dobrý. Pak nás to semlelo, i s tím střídáním. Nemyslel jsem si, že v posledním utkání všechno zachráníme. Postup jsme si prohráli už v úvodních zápasech s Koreou a Jihoafrickou republikou. Je to obraz našeho fotbalu. Neměli jsme ve skupině světové týmy, přesto v ní končíme poslední. Musíme s tím začít něco dělat,“ uvedl bývalý obránce Kadlec.

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Tenhle turnaj nás svlékl donaha, řekl Poborský o působení Čechů na MS
Zdroj: ČT sport

„Vlak nám opravdu ujíždí, chce to dostat víc českých kluků do české ligy. Jen přes fyzično a standardky to dlouhodobě nepůjde. Fotbal ve světě jde jiným směrem, je třeba určitě nějaká změna,“ dodal dlouholetý reprezentant.

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Sestřih utkání Česko – Mexiko
Zdroj: ČT sport

Tým na šampionát dovedl z baráže trenér Koubek. Pověst úspěšného stratéga však zkušený kouč na turnaji nepotvrdil.

„Snad lidi, co ho uvedli do funkce, věděli proč. Hledání trenéra bylo dlouhé a kostrbaté, nechtěl bych to sledovat znovu,“ připomněl Poborský bezvládí po odvolání Ivana Haška, který národní tým vedl v kvalifikaci.

Vicemistr Evropy z roku 1996 a držitel bronzu z ME 2004 upozornil, že reprezentace je jen špičkou ledovce.

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České ohlasy po utkání s Mexikem
Zdroj: ČT sport

„Projev reprezentačního áčka je důsledek toho, jak fotbal děláme, jak se k tomu stavíme. Musíme začít dole u mládeže a u trenérů. Nároďák je výkladní skříň a s ním už toho moc neuděláme. Bude to na dlouhé roky, nastavit jiný systém, jiné parametry. Jiná cesta ovšem není,“ zdůraznil Poborský.

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