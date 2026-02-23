Na jeden zápas pozastavila UEFA činnost fotbalistovi Benfiky Gianlucovi Prestiannimu. Důvodem je údajná rasistická urážka vůči Viníciusi Júniorovi z Realu. Argentinský záložník přijde nejméně o středeční odvetu úvodního kola vyřazovací fáze Ligy mistrů. UEFA oznámila, že vyšetřování bude pokračovat.
UEFA trestá údajný rasismus, Prestianni si kvůli urážce Viníciuse nejméně jednou nezahraje
Pětadvacetiletý Brazilec po úterní provokativní oslavě svého gólu před domácími fanoušky signalizoval urážku od Gianluky Prestianniho. Zápas Ligy mistrů byl následně na 11 minut přerušen. Vinícius na instagramu nazval svého soupeře zbabělcem.
„Etická a disciplinární komise se rozhodla předběžně suspendovat Gianlucu Prestianniho pro následující zápas klubové soutěže UEFA kvůli podezření z porušení článku 14 disciplinárního řádu UEFA týkajícího se diskriminačního chování,“ stojí v komuniké. Prestianni vinu popírá, na základě vyšetřování ale může dostat vysoký trest.
Kauza vznikla před týdnem během zápasu v Lisabonu, kde Real zvítězil 1:0. Vinícius Júnior skóroval na začátku druhého poločasu a gól oslavil tancem před domácími fanoušky. Po diskuzích a strkanicích na hřišti se k němu obrátil Prestianni s přetaženým dresem přes ústa. Vinícius se okamžitě rozběhl k rozhodčímu Francoisi Letexierovi a podle televizních záběrů si stěžoval, že ho soupeř nazval opicí.
„Rasisté jsou především zbabělci. Musí si zakrýt pusu dresem, aby ukázali, jak jsou slabí. Co se dneska stalo, není nic nového pro mě nebo moji rodinu,“ řekl Vinícius. „Dostal jsem žlutou kartu za oslavu gólu. Pořád nevím proč,“ dodal. „Rozhodně jsem ho rasisticky neurazil. Bohužel si špatně vyložil, co si myslel, že slyšel. Nikdy jsem nebyl rasista a mrzí mě výhrůžky, které jsem si vyslechl od hráčů Realu,“ uvedl po utkání argentinský záložník.
Podobný případ UEFA řešila před pěti lety. Tehdejší obránce pražské Slavie Ondřej Kúdela po zápase v Glasgow proti Rangers a konfliktu s domácím záložníkem Glenem Kamarou dostal trest na 10 utkání.
