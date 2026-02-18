Fotbalisté Paris St. Germain vstoupili do vyřazovací fáze Ligy mistrů vítězstvím 3:2 na hřišti Monaka, přestože už po úvodu prohrávali o dvě branky. Real Madrid si naopak připsal těsnou výhru 1:0 nad Benficou Lisabon v utkání, které bylo na deset minut přerušeno kvůli podezření na rasistickou urážku na adresu autora jediného gólu Viníciuse Júniora. Juventus Turín utrpěl porážku 2:5 v Istanbulu s Galatasarayem a Borussia Dortmund porazila Atalantu Bergamo 2:0. Zbývající čtyři osmifinálové zápasy se odehrají ve středu, odvety jsou na programu za týden.
Monako, které je v tabulce francouzské ligy až osmé, začalo proti favoritovi výborně. Už v první minutě otevřel skóre přesnou hlavičkou Balogun a stejný hráč po dalším rychlém protiútoku zvýšil na 2:0. PSG se dostalo k šanci snížit po penaltě, ale Vitinha neuspěl – brankář Köhn jeho střelu vystihl.
Situaci hostům zkomplikovalo i zranění Dembélého, jenž musel hřiště opustit. Trenér Luis Enrique však sáhl po šťastném střídání. Mladík Doué se prosadil už dvě minuty po příchodu na hřiště a krátce nato vyrovnal Hakimí.
Domácí navíc přišli ve druhém poločase o vyloučeného Golovina a početní převahu PSG využilo. Právě Doué rozhodl utkání svým druhým gólem, když přesně zakončil k vzdálenější tyči.
Real Madrid si poradil s Benficou nejtěsnějším rozdílem
Real Madrid oplatil Benfice porážku z ligové fáze, kdy s ní před třemi týdny prohrál 3:4. Tentokrát měl španělský celek převahu, ale brankář Trubin dlouho držel hosty ve hře a v závěru prvního poločasu zneškodnil i velkou šanci Mbappého.
Rozhodující moment přišel v 50. minutě, kdy Vinícius Júnior vypálil z rohu pokutového území přesně do šibenice. Krátce poté si brazilský útočník stěžoval rozhodčímu na rasistickou urážku ze strany soupeře a odmítl pokračovat ve hře.
Zápas byl na deset minut přerušen, skóre se už ale nezměnilo. Trenér Benfiky José Mourinho navíc za protesty obdržel červenou kartu a závěr utkání tak sledoval z tribuny.
Juventus inkasoval pětkrát v Istanbulu
Juventus Turín v Lize mistrů od příchodu trenéra Spallettiho dosud neprohrál, v Istanbulu však jeho obrana několikrát selhala.
Galatasaray otevřel skóre už v 15. minutě zásluhou Brazilce Sary, ale Koopmeiners krátce poté vyrovnal a ještě do přestávky otočil vývoj zápasu ve prospěch Juventusu.
Po změně stran však domácí převzali iniciativu. Dvěma góly se blýskl Lang, Sara přidal další trefu po přímém kopu a hostům navíc výrazně uškodilo vyloučení Cabala, který během sedmi minut viděl dvě žluté karty. Konečnou podobu výsledku 5:2 dal v závěru Boey, čímž Galatasaray získal výrazný náskok do odvety.
Dortmund zvládl duel s Atalantou
Borussia Dortmund si poradila s Atalantou Bergamo 2:0. Utkání začalo se zpožděním kvůli dopravní zácpě, v níž uvízl autobus domácího týmu. Německému celku to však neublížilo – už ve 3. minutě skóroval Guirassy a ještě do přestávky zvýšil Beier.
Výsledky 1. kola vyřazovací fáze Ligy mistrů
Galatasaray Istanbul - Juventus Turín 5:2 (49. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sánchez, 86. Boey - 16. a 32. Koopmeiners), Monako - Paris St. Germain 2:3 (1. a 18. Balogun - 29. a 67. Doué, 41. Hakimí), Benfica Lisabon - Real Madrid 0:1 (50. Vinícius Júnior), Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (3. Guirassy, 42. Beier).