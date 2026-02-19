Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun) a podmínečným uzavřením „kotle“ na příští domácí zápas v pohárech. Podmínka bude mít dvouletou zkušební lhůtu.
Slavia pyká za chování fanoušků, UEFA ji potrestala milionovou pokutou
Slavia pyká za dva prohřešky. Polovinu celkové sumy musí zaplatit za blokování veřejných průchodů při utkání, druhou část pak za zapalování ohňů fanoušky. Za použití zakázané pyrotechniky jí UEFA zároveň podmínečně uzavřela sektory 106 až 110 na severní tribuně, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších příznivců.
V pohárech má Slavia s chováním fanoušků problémy opakovaně. V sezoně 2023/24 dostal úřadující český mistr dva tresty v přepočtu přesahující v obou případech dva miliony korun, a to za události během domácích zápasů s AS Řím a AC Milán.
V minulém ročníku UEFA udělila Pražanům pokutu za rasistické projevy některých příznivců v utkání s Anderlechtem Brusel a zároveň klubu na jeden duel uzavřela dva sektory na severní tribuně. Trest si Slavia odpykala na začátku této sezony v Lize mistrů.
Na konci ledna Pražané prohráli s Barcelonou v předposledním kole ligové fáze prestižní soutěže 2:4 a definitivně ztratili i teoretickou naději na postup do vyřazovací části. S účinkováním v Lize mistrů se lídr české nejvyšší soutěže rozloučil bez jediného vítězství.