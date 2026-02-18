Český reprezentant Patrik Schick se jako jediný prosadil v úvodním utkání prvního vyřazovacího kola Ligy mistrů mezi Leverkusenem a Olympiakosem Pireus, a to hned dvakrát. Bezproblémovou výhru zapsali také hráči Newcastlu, kteří díky čtyřem brankám Anthonyho Gordona v prvním poločase zvítězili 6:1. Dvougólový náskok naopak neudrželo Atlético Madrid, které nakonec remizovalo 3:3 v Bruggách. Loňský finalista Inter Milán podlehl v Norsku 1:3 Bodö/Glimt.
SOUHRNSchick vystřelil výhru nad Olympiakosem, Gordon deklasoval Karabach
Schick potvrdil střeleckou formu a prosadil se ve třetím z posledních čtyř soutěžních duelů. V 60. minutě převzal Pokuovu kolmici a s přehledem zakončil. O tři minuty později zvýšil hlavou po rohovém kopu.
Český reprezentant má v tomto ročníku milionářské soutěže na kontě čtyři branky. Dvougólový zápas prožil poprvé od začátku listopadu a ligového utkání s Heidenheimem.
Bodö/Glimt zkompletovalo hattrick triumfů nad velkokluby, do vyřazovací části proklouzlo až výhrami nad Manchesterem City a Atléticem v závěru ligové fáze. Na Fetův gól po pohledné kombinaci odpověděl ještě do přestávky Esposito, domácí ale rozhodli dvěma zásahy po hodině hry.
Nejprve se bývalý hráč AC Milán Hauge trefil přesně pod břevno a poté Högh zužitkoval Fetovu přihrávku před prázdnou bránu. Dnešní kapitán norského celku dal v posledních třech zápasech v soutěži pět gólů.
Newcastle v Baku dominoval, Gordon otevřel skóre už ve třetí minutě a o chvíli později zvýšil hlavou Thiaw. Ve 32. minutě proměnil Gordon penaltu a hned z další akce potrestal velké zaváhání stopera Mediny. Krátce před pauzou po další chybě v rozehrávce navíc vybojoval na brankáři další pokutový kop a opět ho sám proměnil.
Anglický reprezentant se stal teprve druhým hráčem, který dal v Lize mistrů čtyři góly během prvního poločasu. Jako první to v roce 2014 dokázal útočník Luiz Adriano ze Šachtaru Doněck v duelu s BATE Borisov. Gordon je s 10 trefami druhým nejlepším střelcem aktuálního ročníku soutěže za Mbappém z Realu Madrid (13 branek).
Karabach poprvé vystřelil na bránu v 55. minutě, kdy Jaragulijev z úhlu snížil. "Straky" ale udeřily ještě jednou po Murphyho tečované střele a ázerbájdžánský celek inkasoval šestkrát stejně jako při porážce 0:6 v posledním kole ligové fáze v Liverpoolu.
Atlético vedlo po poločase 2:0, po hodině hry už ale bylo vyrovnáno. A přestože španělský tým šel ještě jednou do vedení, v 89. minutě zařídil domácím remízu křižnou střelou Tzolis. Atlético nevyhrálo na belgické půdě ani sedmý zápas v evropských pohárech.
Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů:
Úvodní utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů:
Karabach – Newcastle 1:6 (0:5)
Branky: 55. Jaragulijev – 3., 32. z pen., 34. a 45.+1 z pen. Gordon, 9. Thiaw, 72. Murphy. Rozhodčí: Eskas (Nor.).
Olympiakos Pireus – Leverkusen 0:2 (0:0)
Branky: 60. a 63. Schick. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.).
Bodö/Glimt – Inter Milán 3:1 (1:1)
Branky: 20. Fet, 61. Hauge, 64. Högh – 30. Esposito. Rozhodčí: Siebert (Něm.).
FC Bruggy – Atlético Madrid 3:3 (0:2)
Branky: 52. Onyedika, 60. Tresoldi, 89. Tzolis – 8. Álvarez z pen., 45.+4 Lookman, 79. vlastní Ordóňez. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).