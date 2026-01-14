Nastolování financí, plánování rozvoje mládežnického a ženského fotbalu či příprava baráže na mužský světový šampionát. První měsíce ve funkci byly podle nového šéfa Fotbalové asociace České republiky hektické, avšak prospěšné. David Trunda v rozhovoru pro fotbal.cz prozradil, že nyní vyhlíží kromě březnových duelů české reprezentace i projekty celé fotbalové pyramidy.
Trunda: Mám radost, že se nám podařilo otočit kormidlo asociace a zahájit určitou reformu
„Sedm měsíců uběhlo velmi rychle. Pro mě osobně to bylo velmi hektické období, kdy je člověk v plné permanenci každý den čtyřiadvacet hodin. Bylo důležité, aby si vše sedlo tak, jak má. Včetně ustanovení všech principů fungování fotbalové asociace,“ prozradil muž, jenž do své funkce naskočil minulý rok v květnu.
Jeho první kroky mířily k personální a procesní obměně, které měly za cíl začít smýšlet o modernějším řízení fotbalu. „Bylo důležité vybrat si ty správné lidi, se kterými chcete spolupracovat. Probíhá výběrové řízení na pozici sportovního ředitele a development manažera, což jsou stěžejní pozice pro rozvoj fotbalu. Nastavili jsme nové principy a měníme spoustu věcí, protože některé zažité principy na FAČR fungují už spoustu let stejně,“ vysvětlil.
Český fotbal podle něj čelí i finančním a reputačním výzvám. I proto klade důraz na transparentní rozpočty, nové partnery a odmítnutí starých praktik spojovaných s čerpáním dotací. „Mám radost, že se nám podařilo nějakým způsobem, a věřím, že dobrým, otočit kormidlo asociace a zahájit určitou formu reformy tak, abychom postupně naplňovali kroky, které jsme slíbili,“ řekl.
Mezi ně patří například rozvoj mládežnického a ženského fotbalu. „Není to jen o velkém fotbalu a reprezentaci. Práce na asociaci je především o podpoře výkonnostního a mládežnického fotbalu. Žene mě dopředu motivace, aby co nejvíce dětí sportovalo. Dostat fotbal zpátky do škol považuji za zásadní,“ zopakoval své ambice Trunda. Brzy by FAČR měl představit také koncept festivalu ženského fotbalu.
Mezi klíčové rozhodnutí jeho dosavadního mandátu patří i volba nového trenéra mužské reprezentace. „Mám radost, že se nám podařilo dohodnout se s panem Koubkem. Dokázal toho spoustu. Myslím, že výběr trenéra, který má zkušenosti jak s českým prostředím, tak na mezinárodní úrovni, je tím správným řešením. Věřím, že se nám podaří barážová utkání zvládnout,“ neskrýval optimismus.
Ty odehraje český tým na stadionu Sparty i Slavie. „Chceme spojit všechny fanoušky a věříme, že na oba stadiony dorazí co nejvíce fanoušků z celé republiky a pomohou nám zvládnout obě utkání,“ vysvětlil důvod stěhování. „Před dvaceti lety jsme vyhráli 1:0 proti Norsku na Letné. Člověk přemýšlí, aby se všechna puzzle, která jsou potřeba, dala dohromady. Když jsme zvažovali možnost, proč stadion v Edenu, proč stadion na Letné, tak i tohle hrálo roli,“ doplnil.
Schválený plán přípravy seniorské reprezentace směřuje právě až do druhého barážového utkání. Miroslav Koubek s realizačním týmem a Pavlem Nedvědem současně připravují inspekční cesty na zahraniční soustředění. „Čeká nás detailní a tvrdá práce,“ dodal Trunda.