Je rozhodnuto. Trenérem, který má dovést fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa v příštím roce, je Miroslav Koubek. Čtyřiasedmdesátiletý kouč, který ještě v září vedl Viktorii Plzeň, tak nahradí ještě před koncem kvalifikace odvolaného Ivana Haška. Cesta na šampionát do zámoří vede přes březnovou baráž s Irskem a v případě úspěchu pak přes Dánsko nebo Severní Makedonii. Vedení FAČR, které chtělo původně angažovat zahraničního kouče, představilo Koubka na tiskové konferenci.
Smlouva s novým koučem je uzavřená na dva a půl roku. Za asistenty si Koubek vybral Jana Suchopárka, Jaroslava Plašila a Jana Rezka. Březnový zápas baráže o MS se bude hrát s Irskem v Praze v Edenu a případný druhý na Spartě.
„Je to pro mě překvapení, největší výzva a také obrovská čest a závazek. Já i hráči uděláme vše, abychom po barážích byli na mistrovství světa, a věřím, že to s kluky dokážeme,“ řekl Koubek s tím, že respektuje, že první volba byla Trpišovský, jehož Slavia neuvolnila.
„Mužstvo není v rozkladu. Jen to chce zapálit oheň, přesvědčit ty kluky, že to jde. To mužstvo není v rozkladu. Kluci udělali chyby, omlouvali se za to. Tohle nezvládli a chtěl bych požádat veřejnost, abychom zakopali válečné sekery. Omlouváme se, zkuste nám odpustit,“ reagoval trenér na rozpory, které vznikly poté, co hráči ignorovali skalní fanoušky po zápase s Gibraltarem.
„Pan Koubek byl pro mě první volba. Nebyl to jednoduchý proces. A chtěl bych poděkovat panu Koubkovi, že to nakonec schválil. Máme představu o tom, co by měl kouč národního týmu mít, a pan Koubek splňuje všechno. Co se týče evropské scény, byl poslední dva roky velice úspěšný, to také hrálo roli,“ řekl manažer reprezentací Pavel Nedvěd s tím, že děkuje všem zahraničním trenérům, kteří projevili zájem a jednali s ním.
Šéf FAČR David Turnda řekl, že se setkal jen se dvěma trenéry. „Jeden byl pan Bilič a druhý pan Koubek. Takže došlo jen k jedné schůzce se zahraničním trenérem,“ řekl šéf FAČR k volbě nového kouče.