Fotbal

AKTUALIZUJEMEFotbalovou reprezentaci má dovést na MS Koubek


před 54 mminutami|Zdroj: ČT sport

Je rozhodnuto. Trenérem, který má dovést fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa v příštím roce, je Miroslav Koubek. Čtyřiasedmdesátiletý kouč, který ještě v září vedl Viktorii Plzeň, tak nahradí ještě před koncem kvalifikace odvolaného Ivana Haška. Cesta na šampionát do zámoří vede přes březnovou baráž s Irskem a v případě úspěchu pak přes Dánsko nebo Severní Makedonii. Vedení FAČR, které chtělo původně angažovat zahraničního kouče, představilo Koubka na tiskové konferenci.

Smlouva s novým koučem je uzavřená na dva a půl roku. Za asistenty si Koubek vybral Jana Suchopárka, Jaroslava Plašila a Jana Rezka. Březnový zápas baráže o MS se bude hrát s Irskem v Praze v Edenu a případný druhý na Spartě. 

„Je to pro mě překvapení, největší výzva a také obrovská čest a závazek. Já i hráči uděláme vše, abychom po barážích byli na mistrovství světa, a věřím, že to s kluky dokážeme,“ řekl Koubek s tím, že respektuje, že první volba byla Trpišovský, jehož Slavia neuvolnila.

„Mužstvo není v rozkladu. Jen to chce zapálit oheň, přesvědčit ty kluky, že to jde. To mužstvo není v rozkladu. Kluci udělali chyby, omlouvali se za to. Tohle nezvládli a chtěl bych požádat veřejnost, abychom zakopali válečné sekery. Omlouváme se, zkuste nám odpustit,“ reagoval trenér na rozpory, které vznikly poté, co hráči ignorovali skalní fanoušky po zápase s Gibraltarem.

„Pan Koubek byl pro mě první volba. Nebyl to jednoduchý proces. A chtěl bych poděkovat panu Koubkovi, že to nakonec schválil. Máme představu o tom, co by měl kouč národního týmu mít, a pan Koubek splňuje všechno. Co se týče evropské scény, byl poslední dva roky velice úspěšný, to také hrálo roli,“ řekl manažer reprezentací Pavel Nedvěd s tím, že děkuje všem zahraničním trenérům, kteří projevili zájem a jednali s ním.

Šéf FAČR David Turnda řekl, že se setkal jen se dvěma trenéry. „Jeden byl pan Bilič a druhý pan Koubek. Takže došlo jen k jedné schůzce se zahraničním trenérem,“ řekl šéf FAČR k volbě nového kouče.

Související články

Trpišovský reprezentaci nepovede, podle FAČR ho Slavia neuvolnila

14. 12. 2025

Trpišovský reprezentaci nepovede, podle FAČR ho Slavia neuvolnila

Ve hře o reprezentačního trenéra zůstaly podle předsedy FAČR Trundy dvě jména

2. 12. 2025

Ve hře o reprezentačního trenéra zůstaly podle předsedy FAČR Trundy dvě jména
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.