Za zajímavé označili možné soupeře národního týmu na světovém šampionátu generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd a předseda FAČR David Trunda. Favoritem skupiny je podle Nedvěda domácí Mexiko, které bude navíc hrát na domácí půdě. „Je to určitě velmi zajímavá skupina se silnými týmy. Bylo by skvělé si proti nim zahrát,“ poznamenal.
Nedvěd a Trunda k losu MS: Zajímavá skupina se silnými týmy
Český celek by se v případě postupu z březnového play-off utkal v základní fázi mistrovství ještě s Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou. Nedvěd a Trunda se shodli, že se nyní soustředí hlavně na jarní baráž.
Český tým se při losu závěrečného turnaje vyhnul největším favoritům a spolu s trojicí celků v jedné ze čtyř evropských větví play-off se dostal do papírově hratelné skupiny A. Do vyřazovacích bojů postoupí na šampionátu první dvě mužstva a osmička nejlepších zemí z třetích příček.
„My se ale v tuto chvíli musíme soustředit především na náš hlavní cíl – úspěšně zvládnout baráž. Zejména pak hned první zápas, ve kterém nás čeká velmi těžký soupeř z Irska,“ doplnil bývalý kapitán reprezentace.
Národní tým potřebuje na jaře v play-off přejít přes dva soupeře. V semifinále nejprve přivítá v Praze Irsko a v případě postupu si ve finále rovněž na domácí půdě zahraje s vítězem duelu Dánsko – Severní Makedonie. Od rozdělení federace se Češi představili na mistrovství světa jen jednou, a to v roce 2006.
„Zajímavá skupina jak pro hráče, tak pro fanoušky. Pro nás je trochu obtížnější se radovat, protože musíme zvládnout play-off. Přál bych si, aby se nám podařilo spojit celou Českou republiku a vytvořit co nejlepší atmosféru. Abychom společně zvládli první – a věřím, že i druhé – barážové utkání o postup na mistrovství světa,“ řekl Trunda.
„Na tuto šanci čekáme už 20 let a bylo by fantastické ji dotáhnout do úspěšného konce. I když víme, že nás ještě čeká dlouhá a náročná cesta. Věřím, že pro to všichni uděláme maximum,“ doplnil šéf české asociace, který se osobně zúčastnil losu.